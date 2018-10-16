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Модель plus-size возмутила всех тем, что похудела
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Модель plus-size возмутила всех тем, что похудела 

Рамблер 16 октября 2018
Фото: @ashleygraham
Недавно 30-летняя Эшли Грэм выложила в Instagram снимок, на котором она выглядит заметно постройневшей. Большинство подписчиков самой известной модели plus-size были неприятно удивлены и поспешили высказать свое недовольство.
Они уверены, что Грэм должна придерживаться определенного веса, чтобы соответствовать параметрам plus-size.
@ashleygraham
В своем Instagram-блоге Эшли рассказывала, что любое тело красиво вне зависимости от количества килограммов, но при этом важно правильно питаться и заниматься спортом. Ни о каких конкретных параметрах Грэм не упоминала. Однако, как предположили пользователи, девушка на самом деле давно пытается похудеть и стать значительно стройнее, а свои неудачные попытки она монетизирует пропагандой любви к своему телу.
@ashleygraham
"Ты больше не похожа на модель plus-size, твои формы недостаточно пышные!", "На этом снимке ты слишком худая, теперь ты не можешь представлять таких, как я", «Слишком худая для модели plus-size, но слишком толстая для супермодели», — написали недовольные комментаторы.
Женский форум
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