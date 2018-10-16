Модель plus-size возмутила всех тем, что похудела

Недавно 30-летняя Эшли Грэм выложила в Instagram снимок, на котором она выглядит заметно постройневшей. Большинство подписчиков самой известной модели plus-size были неприятно удивлены и поспешили высказать свое недовольство.

Они уверены, что Грэм должна придерживаться определенного веса, чтобы соответствовать параметрам plus-size.

@ashleygraham

В своем Instagram-блоге Эшли рассказывала, что любое тело красиво вне зависимости от количества килограммов, но при этом важно правильно питаться и заниматься спортом. Ни о каких конкретных параметрах Грэм не упоминала. Однако, как предположили пользователи, девушка на самом деле давно пытается похудеть и стать значительно стройнее, а свои неудачные попытки она монетизирует пропагандой любви к своему телу.

@ashleygraham