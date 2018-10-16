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В Монако пройдут ужины от российских шеф-поваров
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В Монако пройдут ужины от российских шеф-поваров 

РИА Новости 12 часов назад
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. С 18 по 20 октября в Монако пройдет фестиваль «Гастрономические сезоны», в котором примут участие шеф-повара из России, сообщает Euromag.
В программе фестиваля — авторские меню шеф-поваров из России, Испании, Монако и Франции, поп-ап обеды и ужины в шесть рук, мастер-классы и дегустации — и все это на берегу моря в историческом порту Эркюль.
Этот фестиваль — продолжение традиции гастрономических баталий, которая существовала в России и Франции в конце XIX века.
"Гастрономические сезоны" возобновили эту традицию в 2010 году — он стал перекрестным годом культуры России и Франции.
На площадке будут представлены экологически чистые чаи и рыба из Сибири, пряности с Кавказа, продукты Центральной России и Краснодарского края.
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