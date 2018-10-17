Как безбашенная красавица из Казани стала символом века

Русский сюр: как безбашенная красавица из Казани стала символом XX века

Гала стала одной из самых узнаваемых женщин XX века. Она заполонила собой все творчество Дали. Ее высокий лоб, маленькие глазки, тонкие губы и бульдожья челюсть популярны сегодня почти так же, как черты Моны Лизы. Однако до сих пор мы знаем о ней удивительно мало. С самого детства эта женщина сочиняла сама себя, и понять, какой она была на самом деле, можно, только перелопатив горы мифов, которые она придумывала всю жизнь.

Из Казани в Кадакес

Елена Ивановна Дьяконова родилась в Казани в 1894 году. Сама себя она любила называть Галиной. По другой версии, Галочкой называла ее мать. Позднее она взяла себе отчество Дмитриевна — в честь своего отчима.

В 17 лет она заболела, у нее подозревали чахотку. Девочку из богатой семьи отправили в швейцарский санаторий. Там она встретила мальчика из богатой семьи, начинающего французского поэта Эжена Эмиля Поля Гренделя. Галина придумала ему короткий и звучный псевдоним, под которым он вскоре прославится — «Поль Элюар». А он прозвал ее «Гала» — по-французски это означает «праздник».

В 1917 году Гала переехала к Элюару в Париж. Его семья долго не принимала «эту русскую». Но в 1918 году у пары рождается дочь Сесиль. Родители Элюара смягчаются. Зато Гала возненавидела свою дочь с момента ее рождения. Муж был с ней солидарен. Дети — это гибель любви, — отчеканил он и пустился в загул.

Сесиль не исполнилось и трех лет, когда Гала бросила ее на бабушку и вместе с мужем отправилась в гости к немецкому художнику-сюрреалисту Максу Эрнсту . Тот начал ее писать, и вскоре они уже жили втроем — Эрнст, Элюар и Гала. Оргии, которые они устраивали в доме Элюаров, славились на весь Париж.

В августе 1929 года 36-летняя Гала приезжает с мужем и дочерью в маленьую рыбацкую деревушку Кадакес на северо-востоке Испании. Сегодня здесь модный курорт, а тогда это была страшная глушь. Здесь их встречает приятель Элюара, начинающий художник Сальвадор Дали.

Встреча

Дали 25 лет, он ослепительно хорош собой и панически боится секса. Главной психологической травмой его детства стало наглядное пособие по венерическим болезням. Вид изъязвленных гениталий привел его в такой ужас, что он решил навсегда остаться девственником.

В 18 лет Дали начинает серьезно учиться живописи. Его друзьями становятся режиссер Луис Бунюэль и поэт Федерико Гарсиа Лорка. Интересно, что в это время Дали пишет робко и академично. У него прекрасный рисунок, он умеет отделывать детали, но картины его скучны и безнадежно традиционны. Однако друзья чувствуют в нем что-то. Бунюэль знакомит его с кинематографом — в 1929 году они вместе сделают культовый фильм «Андалузский пес». А открытый гомосексуалист Лорка пишет ему «Оду» и два года пытается затащить в постель. Но Дали не уступает — секса с мужчинами он боялся не меньше, чем с женщинами.

Готовясь к встрече с Элюарами, Дали заранее смешал «духи» из козьих какашек и лавандового масла и намазался ими. В таком виде он вышел к гостям и увидел Галу. В детстве у него была авторучка с хрусталиком. Под линзой видна была девушка в санях под снегом. Пятилетний Сальвадор был в нее влюблен. Гала выглядела точь-в-точь как эта девушка.

Карьера

Гала сразу бросила мужа и дочь и осталась с Дали в Испании. Стоит оценить ее смелость — Элюар был обеспеченным и известным человеком, у Дали не было ни гроша. Элюар недолго погоревал, потом подобрал на улице проститутку и стал жить с ней. Сесиль всю жизнь тосковала по матери, но больше ее никогда не видела.

Семья Дали Галу возненавидела — слухи о ее бурной личной жизни дошли даже в испанскую глушь. Сальвадор воспользовался этим и порвал с семьей. Написал на своей картине «Иногда я с наслаждением плюю на портрет своей матери».

Одновременно Дали порывает с академической традицией, находит свой стиль и понимает, как можно успешно конкурировать с Пабло Пикассо , захватившего лидерство в мировой живописи. И все это дала ему Гала. Дали пишет ее одетой и обнаженной, в виде девы Марии и блудницы Вавилонской.

Гала, пользуясь своими связями в богеме, раскручивает Дали изо всех сил. Она находит покупателей на его странные картины, а однажды умудряется продать еще не написанное полотно — за целых 29 тысяч франков.

В 1935 году Гала везет его в США. Автор «Великого мастурбатора» попадает на первые полосы всех газет. Гала подсказывает ему заняться дизайном, бижутерией, скульптурой, кино, — и выколачивает деньги и каждого его наброска и автографа. С 1940 года Дали, по ее совету, выпускает под своим именем духи, чулки, галстуки. Гала чемоданами вывозит доллары из США.

Пара прекрасно понимает силу пиара и регулярно обеспечивает журналистов шикарными историями. Например, в каждом городе Гала и Дали вновь совершают обряд бракосочетания — и неизменно попадают в светскую хронику.

Между тем, сексуальных отношений у них, скорее всего, нет. Детей оба не хотят. Гала продолжает окружать себя многочисленными любовниками. Дали это одобряет. Своей музе, модели и агенту он посвящает прозу и стихи:

Ее глаза похожи на ее анусЕе колени похожи на ее уши…Ее ягодицы похожи на палец ее рукиПалец ее руки похож на ее голосЕе голос похож на палец ее ноги

Смерть

Старость Гала встречает весело. Она обладательница огромного состояния, коллекции драгоценностей, личного замка и совершенно бесценного собрания картин. Она тратит тысячи долларов на пластические операции и миллионы — на своих молодых любовников. Актеры, певцы, просто красавчики, — через ее постель проходят сотни мужчин. Кого-то она одевает с головы до ног и дарит машину, другого вылечивает от наркотической зависимости, третьему покупает особняк стоимостью больше миллиона долларов. «Гала — чума!» — ворчат завистники.

А вот Дали чувствует себя плохо. Гала подсадила его на амфетамины и валиум. В 73 года он заговаривается, у него дрожат руки, он больше не может писать. Супруги начинают ссориться. Однажды Дали избивает жену до крови и ломает ей два ребра, в другой раз — сталкивает с лестницы. Но когда приходит известие, что 87-летняя Гала умерла в больнице, 76-летний Дали едет к ней и с помощью санитаров вытаскивает ее тело. Завернув труп в одеяло, он усаживает его на заднее сиденье своего Кадиллака и везет в ее замок. Потом велит набальзамировать мертвую жену и хоронит в гробу со стеклянной крышкой.

Когда Гала болела, к ней после полувековой разлуки приехала ее дочь. Но Сесиль буквально не пустили на порог: «Мадам не принимает». После смерти матери Сесиль потребовала свою долю наследства и сумела выторговать у испанского правительства пару миллионов долларов и несколько картин Кирико, Пикассо и Дали.

А Дали закончил свои дни в полном одиночестве, больной и безумный. В бреду он воображал себя улиткой. Единственная фраза, которую он сумел внятно произнести за все последние годы, была «Мой друг Лорка».