Раскрыта шокирующая правда о браке Дональда Трампа и Меланьи

Меланья вышла замуж за Дональда Трампа , потому что нуждалась в мужчине, который бы оберегал ее как отец. Такая мысль звучит в новой книге американской писательницы Нины Берли, повествующей о женщинах нынешнего президента.

В книге приводятся цитаты знакомых семьи Трампа. Подруга Меланьи из Словении считает, что ей была нужна отцовская фигура. «Ее влекло к властным и авторитетным людям. Я считаю, ей нужен был сильный мужчина, отцовская фигура», — сказала она. Друг семьи подчеркнул, что отец Меланьи и Дональд Трамп имеют много общего и что Мелания «вышла за своего отца».

Белый дом отрицает все заявления, утверждая, что Нина Берли не проверила факты в книге на достоверность.

Пресс-секретарь и заместитель директора по коммуникациям для первой леди Америки Стефани Гришэм считает, что вся информация, представленная в книге, является ложной. «Заявления, поступающие от анонимного источника, ошибочны. Я бы также добавила, что автор не потрудился проверить книгу на наличие правдивых фактов».

В 2016 году Меланья, которая, к слову, моложе своего мужа на 24 года, в одном из интервью сравнила его со своим отцом. «Они оба работоспособные и очень умные. Они выросли в совершенно разных условиях, но у них есть общие ценности, традиции. Я сама очень похожа на своего мужа. Вы понимаете, о чем я говорю?», — сказала она. «Мой отец семейный человек, он придерживается традиций, он трудолюбивый. Как и мой муж», — добавила первая леди.

Новая книга Нины Берли рассматривает жизнь и характер самых важных женщин американского президента: его бабушки и матери, жен и дочерей.

Сама писательница увидела такие общие черты у Трампа и отца Меланьи. «У них не очень большая разница в возрасте, они похожи внешне, оба толстые, агрессивные и сосредоточены на бизнесе». Писательница добавила, что муж Меланьи обеспечил ее безопасность, как она и мечтала, и помог поднять ее модельную карьеру до новых высот.

Друг первой леди заявил, что у Меланьи ограниченный круг интересов. «Ее мир очень очень, очень маленький. Меланья только хочет туфли с красной подошвой и крышу над головой. И сейчас у нее это есть», — сказал он.