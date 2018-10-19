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Россияне возмутились качеством «татарских треугольников»
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Россияне возмутились качеством «татарских треугольников» 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
На сайте change.org появилась петиция, автор которой призывает заставить сеть магазинов «О'кей» вернуть в продажу эчпочмаки — выпечку треугольной формы с картофелем и мясом из башкирской и татарской национальной кухни. Портал «Idel. Реалии», обративший внимание на петицию, называет это блюдо татарскими треугольниками.
«Я очень люблю эчпочмаки, но их перестали продавать в "О'кее", они там самые вкусные по сравнению с "Лентой"», — пишет создатель обращения Дмитрий Королев.
Петицию подписали 10 пользователей.
В Казани магазинов сети «О'кей» нет, но они есть в Уфе. «Лента» представлена и в Татарстане, и в Башкирии.
В январе этого года корреспондент Financial Times Макс Седдон, освещавший поездку президента России Владимира Путина в Казань, написал в Twitter о татарской выпечке, которой угощали журналистов. Своим твитом он спровоцировал спор о том, корректно ли называть эчпочмак пирожком. Дискуссии велись как на английском, так и на русском языке. В итоге Седдону посоветовали называть эти блюда выпечкой.
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