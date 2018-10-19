Россияне возмутились качеством «татарских треугольников»

На сайте change.org появилась петиция, автор которой призывает заставить сеть магазинов «О'кей» вернуть в продажу эчпочмаки — выпечку треугольной формы с картофелем и мясом из башкирской и татарской национальной кухни. Портал «Idel. Реалии», обративший внимание на петицию, называет это блюдо татарскими треугольниками.

«Я очень люблю эчпочмаки, но их перестали продавать в "О'кее", они там самые вкусные по сравнению с "Лентой"», — пишет создатель обращения Дмитрий Королев.

Петицию подписали 10 пользователей.

В Казани магазинов сети «О'кей» нет, но они есть в Уфе. «Лента» представлена и в Татарстане, и в Башкирии.