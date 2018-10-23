Каррера проигнорировал Глушакова в Instagram

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил всем игрокам команды, посвятившим ему посты в Instagram, кроме Дениса Глушакова . Внимание на это обратил «Чемпионат».

Глушаков поблагодарил Карреру за чемпионский сезон и отметил, что именно с этим тренером «Спартак» добился долгожданного успеха.

«Уверен, что у него все будет хорошо!» — написал футболист.

По данным «Чемпионата», Каррера эти слова проигнорировал, ответив всем остальным бывшим подопечным.

«Спасибо за всё, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, ещё увидимся», — написал он.

Каррера поблагодарил Самедова в ответ:

«Спасибо, Саша. И мне было очень приятно работать с тобой! Удачи тебе!».

Об увольнении Карреры стало известно 22 октября. Клуб поблагодарил итальянца за работу, отметив, что он был «одним из творцов» чемпионского титула «Спартака». Однако итоги прошлого сезона были неудовлетворительными, как и игра команды в нынешнем сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера команды назначили экс-помощника Карреры, испанца Рауля Рианчо.

В сентябре СМИ писали, что капитана «Спартака» Глушакова отстранили от тренировок с основным составом команды из-за лайка, который он поставил посту с критикой тренера Массимо Карреры в Instagram. Сам Глушаков заявлял, что у них с тренером все в порядке.