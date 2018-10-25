«Бородина против Бузовой»: Дана Борисова пришла со своими проблемами к Ольге Бузовой

Ведущие шоу «Бородина против Бузовой» продолжают разбираться в семейных проблемах звезд российского шоу-бизнеса. В очередном выпуске в центре внимания окажется Дана Борисова

В прошлом году ее история шокировала всю страну. Телеведущая призналась, что употребляет запрещенные препараты и часто бывает в бессознательном состоянии. Бывший муж теледивы, воспользовавшись этой информации, отсудил у нее дочь и забрал ее к себе на воспитание. Чтобы вернуть ребенка и вернуться к нормальной жизни, Дана согласилась пройти курс реабилитации в одной из клиник Тайланда. Но даже после этого бывший муж не вернул дочку матери, да еще через суд обязал ее выплачивать ему алименты.