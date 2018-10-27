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Победительница конкурса красоты свалилась на сцене
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Победительница конкурса красоты упала в обморок на сцене 

РИА Новости + ещё 18 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Победительница конкурса Miss Grand International, парагвайка Клара Соса, упала в обморок после объявления о ее победе, об этом сообщил канал ABS-CBN News.
Видеозапись случившегося опубликована на YouTube. На кадрах видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая оглашения победителя. После объявления о победе Парагвая Соса, вероятно, не справившись с нервным напряжением, падает без чувств.
Через некоторое время победительница пришла в себя и смогла продолжить участие в церемонии награждения.
Miss Grand International — ежегодно проводящийся международный конкурс красоты. Он входит в "большой шлем" конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс супранешнл". В этом году конкурс прошел в Мьянме.
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