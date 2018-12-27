Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев 

Знаменитости частенько выезжают за рубеж. Гастроли или обычные путешествия дарят им возможность общаться с известными иностранцами, а иногда из знакомств вырастают романы.
1. Наталья Водянова. Уже семь лет фотомодель замужем за Антуаном Арно, французским бизнесменом. У пары пятеро детей, трое из которых появились у Натальи в первом браке с британским лордом Джастином Портманом.
2. Сати Казанова. Певица никогда не распространялась о личной жизни, поэтому бракосочетание Казановой с фотографом из Италии Стефано Тиоццо стало для многих неожиданностью.
3. Ирина Шейк. Первым известным возлюбленным фотомодели был португальский футболист Криштиану Роналду. Спустя пять лет отношений пара распалась, после чего Ирина начала встречаться с голливудским актёром Брэдли Купером. Весной 2017 года у Ирины и Брэдли родилась дочь.
4. Любовь Казарновская. Еще в 1989 году оперная дива познакомилась в Ленинграде с продюсером из Австрии Робертом Росциком. Молодые люди так увлеклись друг другом, что через пару месяцев поженились. Любовь и Роберт вместе и по сей день, а их сыну уже 25.
5. Анна Курникова. Спортсменка снималась в клипе испанского певца Энрике Иглесиаса. На площадке возник конфликт, и Энрике, чтобы загладить вину, пригласило Анну поужинать. Пара вместе уже 16 лет, а в конце прошлого года Энрике и Анна стали родителями близнецов.