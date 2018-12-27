Русские звезды, которые вышли замуж за иностранцев

Знаменитости частенько выезжают за рубеж. Гастроли или обычные путешествия дарят им возможность общаться с известными иностранцами, а иногда из знакомств вырастают романы.

1. Наталья Водянова . Уже семь лет фотомодель замужем за Антуаном Арно, французским бизнесменом. У пары пятеро детей, трое из которых появились у Натальи в первом браке с британским лордом Джастином Портманом.

2. Сати Казанова . Певица никогда не распространялась о личной жизни, поэтому бракосочетание Казановой с фотографом из Италии Стефано Тиоццо стало для многих неожиданностью.

4. Любовь Казарновская . Еще в 1989 году оперная дива познакомилась в Ленинграде с продюсером из Австрии Робертом Росциком. Молодые люди так увлеклись друг другом, что через пару месяцев поженились. Любовь и Роберт вместе и по сей день, а их сыну уже 25.