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Лена Ленина потеряла брата
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Лена Ленина потеряла брата 

Russianshowbiz.info + ещё 1 9 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Писатель Лена Ленина получила на День рождения необычный и не совсем женский подарок. Боксер Костя Цзю подарил предпринимательнице квадроцикл BPR Formula7, чем несказанно удивил блондинку, которая взобралась на вездеход на пятнадцатисантиметровых каблуках, в соболях и длинном блестящем платье.
Очень быстро она научилась кататься на своем новом снегоболотоходе и все прошлые выходные провела в подмосковном Завидово, катаясь по непролазным чащам и бездорожью на своей новой мужской игрушке.
В одну из таких поездок Лена взяла с собой брата. И когда они попали в большой овраг, то ему пришлось сойти с квадроцикла, чтобы вытолкнуть вездеход из ямы. Вытолкнуть-то он вытолкнул, но вот только Лена позабыла проследить за тем, успел брат сесть сзади или нет, и рванула дальше кататься. И только спустя несколько километров любительницы высоких причесок осознала, что осталась в седле одна. Пришлось вернуться на поиски брата. Еле-еле она нашла в лесу замерзшего и рассерженного родственника. Так что первая прогулка на квадроцикле закончилась благополучно.
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