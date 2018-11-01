Лена Ленина потеряла брата

Писатель Лена Ленина получила на День рождения необычный и не совсем женский подарок. Боксер Костя Цзю подарил предпринимательнице квадроцикл BPR Formula7, чем несказанно удивил блондинку, которая взобралась на вездеход на пятнадцатисантиметровых каблуках, в соболях и длинном блестящем платье.

Очень быстро она научилась кататься на своем новом снегоболотоходе и все прошлые выходные провела в подмосковном Завидово, катаясь по непролазным чащам и бездорожью на своей новой мужской игрушке.

В одну из таких поездок Лена взяла с собой брата. И когда они попали в большой овраг, то ему пришлось сойти с квадроцикла, чтобы вытолкнуть вездеход из ямы. Вытолкнуть-то он вытолкнул, но вот только Лена позабыла проследить за тем, успел брат сесть сзади или нет, и рванула дальше кататься. И только спустя несколько километров любительницы высоких причесок осознала, что осталась в седле одна. Пришлось вернуться на поиски брата. Еле-еле она нашла в лесу замерзшего и рассерженного родственника. Так что первая прогулка на квадроцикле закончилась благополучно.