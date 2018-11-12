Глацких отделалась выговором за оскорбление детей 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил не увольнять директора департамента молодёжной политики региона Ольгу Глацких за ославившее её высказывание, будто бы государство ничем не обязано подрастающему поколению. В качестве меры наказания для чиновницы избран выговор.
«Ольга Глацких отделается выговором. Такую меру дисциплинарного взыскания, как утверждает источник в аппарате губернатора, глава региона выбрал после серьёзного разговора с чиновницей», — сообщает портал Ura.ru.
Ранее News.ru писал, что Ольга Глацких на встрече с волонтёрами в Кировграде заявила, что государство ничего не должно детям. При этом чиновница отметила, что им должны помогать родители. Свердловское отделение «Единой России» уже исключило её из политсовета. При этом в партии прекращение её полномочий не связывают со скандалом. Ожидалось, что по итогам служебной проверки Глацких будет освобождена и от занимаемой должности.