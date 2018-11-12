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Глацких отделалась выговором за оскорбление детей
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Глацких отделалась выговором за оскорбление детей 

News.ru + ещё 123 5 часов назад
Фото: News.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев решил не увольнять директора департамента молодёжной политики региона Ольгу Глацких за ославившее её высказывание, будто бы государство ничем не обязано подрастающему поколению. В качестве меры наказания для чиновницы избран выговор.
«Ольга Глацких отделается выговором. Такую меру дисциплинарного взыскания, как утверждает источник в аппарате губернатора, глава региона выбрал после серьёзного разговора с чиновницей», — сообщает портал Ura.ru.
Ранее News.ru писал, что Ольга Глацких на встрече с волонтёрами в Кировграде заявила, что государство ничего не должно детям. При этом чиновница отметила, что им должны помогать родители. Свердловское отделение «Единой России» уже исключило её из политсовета. При этом в партии прекращение её полномочий не связывают со скандалом. Ожидалось, что по итогам служебной проверки Глацких будет освобождена и от занимаемой должности.
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