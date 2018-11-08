У ведущей «Давай поженимся» обнаружили опухоль

Тамара Глоба призналась, что в первом браке буквально душила мужа своими чувствами. Супруг же, в свою очередь, был гораздо спокойнее в проявлении эмоций, а, возможно, и вовсе равнодушен. Ведь даже когда выяснилось, что Тамара серьезно больна, он практически не навещал ее.

Астролог рассказала о своем недуге: «В 23 года я тяжело заболела. Сказали, что опухоль. Лежала в раковом корпусе. После операции год не могла поднять голову от подушки». А когда Тамара оправилась, то родила мужу дочь Анну. Однако наличие общего ребенка не спасло брак от краха.

Встречу с будущим вторым мужем Тамара Глоба, по ее признанию, предчувствовала. «Это было удивительно. За два дня до нашей встречи я вдруг поняла, что что-то произойдет, от чего моя жизнь перевернется полностью», — сказала астролог.

При этом Павел Глоба ее откровенно пугал. «Он был очень яркий, красивый, но эти пронзительные глаза и черные волосы меня напугали. Было в нем что-то гипнотическое и в то же время навязчивое… После этой встречи целый год я не хотела с ним общаться — он меня пугал», — объяснила Глоба. В этом браке Тамара подарила Павлу сына Богдана. Но отношения все равно дали трещину, и брак распался. Более того, до сих пор Тамара и Павел не общаются, причем даже с сыном он не поддерживает отношений.

В третий раз Тамара Глоба всерьез увлеклась, когда ей было 35 лет, а ее возлюбленному — на десять лет меньше. Речь идет о пловце, олимпийском чемпионе Вениамине Таяновиче . Астролог отметила, что он удивительно хорошо ладил с ее детьми. «Он возил моих детей в школу, он их понимал, учил многим вещам. Они его любили, считали своим отцом. Брак с Веней, наверное, для меня был самым лучшим, потому что мы не жили никогда отдельно, никогда за пазухой не держали хитрость, всегда были вместе, заботились о детях», — рассказала Тамара.

Она четырежды отказывалась выходить замуж за Таяновича, несмотря на. казалось бы, абсолютную гармонию в отношениях. Более того, 18 лет назад они расстались.