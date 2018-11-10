Собчак приняла «вызов на дуэль» от Симоньян

«Я рада, что ты подхватила модный тренд на дуэли. И благодарна, что не обещаешь сделать из меня долму, а просто приглашаешь пройти детектор лжи», — написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» и отметила, что принимает вызов.

Она предложила сделать «большой разговор» и поговорить «о многом другом». Например, о ее работе на «Дожде».

Собчак отметила, что никогда не ссорилась с Симоньян, и не помнит, как перестала с ней общаться.

«Просто разошлись идеологически. И никакой ненависти и зависти нет. Тем больше меня удивили эти «ретвиты наших читателей». Такая рубрика «нам пишут». Ну-ну. Как-то мелко это, Марго. И некрасиво. Хочешь что-то мне сказать — скажи. Хочешь обсудить мою работу — напиши от первого лица, а не ретвить помойки. Вот собственно, единственное, на что я завелась, — написала Собчак.

Перепалку Симоньян и Собчак активно обсуждают блогеры.

«Собчак накатала пост на три типографских листа о том, как ей плевать на мнение Симоньян», — подметили в Telegram-канале «Акитилоп».

«Она (Симоньян — прим. ВЗГЛЯД) не равнодушна, не безразлична. У нее какой-то невероятный запас витальности, который заполняет собой пространство, когда она входит в комнату. Я ценю в ней то, что она настоящая. А Собчак — раздражающе поверхностная, собранная как конструктор из чужих мыслей, пошлая вонабишка», — пишет Telegram-канал «Небожена».

Ранее Симоньян предлагала «сходить на детектор лжи», ответив на реплику Собчак о том, в как делалась ее карьера.