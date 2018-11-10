На Первом канале столкнули лбами жен покойного Задорнова

Максим Галкин собрал в студии Первого канала друзей Михаила Задорнова . На шоу "Сегодня вечером" пришли и обе жены сатирика Велта и Елена.

Чего ожидали редакторы программы, не понятно. Но в анонсе шоу встреча первой и последней жен Задорнова была обозначена, как главная интрига.

Первой в студии появилась Елена. Она сидела за столом с самого начала программы. Вдова рассказывала всем известные истории из жизни сатирика, кивала в ответ на реплики других, но сама особо не откровенничала.

Первая супруга Михаила Велта пришла на шоу только после перерыва. Те, кто не знаком с биографией юмориста, возможно ожидали увидеть старуху, но в студии появилась элегантная женщина.

"Мы очень благодарны, что вы приехали сюда сегодня. Я думаю, что вы как никто другой знаете, почему Михаил Николаевич стал писателем-сатириком", — объявил Максим Галкин.

В ответ Велта рассказа о юных годах Задорнова.

"Он еще в школе подмечал второй план в замечаниях учителей. У него ироничный склад ума", — пояснила первая супруга юмориста.

Тогда ведущий решил перевести разговор на более скользкую тему.

"Я был свидетелем тяжелых моментов в вашей жизни, как Михаил Николаевич уходил. И хочу сказать, к Вашей чести, к чести Елены, я в своей жизни не встречал такого единения при всех противоречиях в случае опасности дорогого вам человека. Это была настоящая вахта около человека, который в этом нуждался. Благодаря вам Михаил Николаевич пока болел ни на секунду не оставался один. И даже сегодня вы собрались за одним столом", — заявил Галкин.

На это вдовы Задорнова едва не перебивая друг друга поведали о единении близких в трудный момент.

"Это испытание дано было нам, родным, для того, чтобы мы могли объединиться и показать, что испытание можно пройти достойно", — пояснила Елена.

Однако от внимательного зрителя не ускользнул тот факт, что женщины сидели на противоположных концах стола и ни одна не удостоила другую дружественным взглядом.

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, но болезнь победила.