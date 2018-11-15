Басков подбил Киркорова на танцы на юбилейном концерте Таисии Повалий

В Москве Таисия не давала концертов целых шесть лет. Зрители по ней соскучились, поэтому заполнили зал почти до отказа. Сама Повалий перед выходом на сцену изрядно нервничала.

— Я очень переживала в последнее время, — призналась артистка. — Возле холодильника сидела и три килограмма наела.

Впрочем, лишние килограммы певицы были совсем незаметны. В этот вечер Повалий была роскошна. Звезда несколько раз меняла наряды — один краше другого.

— Открываю книгу для вас, в ней о главном — о любви, — призналась артистка. — Это начало: без нее наши души пусты и безлики. Любовь — огромный дар и великая сила, исцеляющая и спасающая. Я сегодня хочу поделиться своей любовью с вами.

В недавнем интервью нашим корреспондентам певица сетовала, что у нее возникли проблемы с голосом. Из-за злоупотребления уколами красоты артистка не могла петь. К счастью, сейчас все проблемы прошли: в Кремле Таисия пела живьем.

В зрительном зале оказался и Филипп Киркоров. А вот другой приятель певицы — Николай Басков — вышел на сцену и спел с виновницей торжества два дуэта.

— Таечка, ты для меня такой родной и близкий человек, — не стал скрывать певец.

— 14 лет назад ты ворвался в мою жизнь очень удачно! — продолжила Повалий. — Пять лет мы с тобой изо дня в день разъезжали по стране. Это был один из самых лучших периодов в моей жизни.

Увидев в зале Филиппа Киркорова, Николай стал над ним подшучивать. К шуткам Баскова поп-король, кажется, уже привык. Но тут тенор превзошел сам себя, заговорив о старости Фила.

— Тая была еще маленькой девочкой, когда полюбила твои песни, — намекнул Басков на не юный возраст Филиппа. — Она выросла на них.

Неожиданно он стал рассказывать о том, как Киркоров будет проводить время на пенсии.

— Таечка, когда нам будет по 70–80 лет, мы будем выходить на юбилеях и петь! — заявил Басков. — А Филипп будет сидеть в первом ряду и так же тщательно следить за концертами своих коллег. Ему ведь тогда будет уже девяносто.

Поняв, что может грянуть гром, Басков решил перевести разговор в шутку, заявив, что Филипп — его большой друг и великолепный артист. Сам Филипп слова Баскова принял всерьез. Чтобы доказать, что он не старый, певец выскочил на сцену и начал танцевать. Двигался поп-король так зажигательно, что присутствующие не могли скрыть удивления.

Кстати, рядом с Киркоровым в этот вечер восседал Михаил Гуцериев . Поэт-бизнесмен, говорят, уже давно неровно дышит к творчеству Повалий, поэтому взял большую часть расходов по организации концерта на себя. В знак благодарности Тая то и дело отпускала ему комплименты. А в завершение, кажется, сказала те слова, которых от нее ждали.

— Время такое непростое: надо молиться и верить, — призвала звезда.

Киркоров в третий раз станет папой?

Недавно у Филиппа Киркорова появилась навязчивая поклонница по имени Светлана Сафиева. Однако 58-летняя женщина себя называет не просто почитательницей творчества поп-короля, а его бывшей возлюбленной. По ее словам, они с певцом познакомились еще в 2012-м и с тех пор между ними завязались романтические отношения. А сейчас еще женщина утверждает, что беременна от Филиппа.

— У нас были достаточно страстные отношения, — говорит Сафиева. — В принципе он хорошо ко мне относился, я его как мужчину чувствовала. Меня сейчас беременность высосала, выжала, я еле шевелю губами.

Также женщина сделала громкое заявление в адрес бывшей жены своего возлюбленного — Аллы Пугачевой . Светлана предполагает, что Примадонна могла украсть у нее детей, которых она когда-то родила.

— Алла сдала в 53 свой биоматериал, родились Лиза и Гарри, — рассказывает уже детективную историю фанатка Киркорова. — А мои дети пропали.

Сам поп-король историю Сафиевой никак не комментирует. Мало в нее верят и в окружении артиста — уж очень все неправдоподобно. Но тем не менее женщина планирует через суд взыскать с Киркорова 200.000 долларов на свои «роды».