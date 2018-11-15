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Бузова пустила Малахова в свою спальню
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Бузова пустила Малахова в свою спальню 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ольга Бузова продемонстрировала свой быт ведущему телепередачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». Она показала съемочной группе все комнаты своей квартиры и рассказала о планах на семью. Перед телекамерой певица призналась журналисту, что мечтает стать матерью. Полная запись шоу доступна на YouTube.
В интервью Малахову Бузова заявила, что готова воспитывать собственных детей. По ее словам, она ощутила такую потребность совсем недавно — когда общалась с маленькими мальчиками и девочками. «Если честно, я сама была удивлена вот такому своему желанию», — призналась телеведущая.
«Я хочу дочку. Обязательно. Это просто обязательно!» — ответила Бузова на вопрос, сколько детей она планирует в будущем. Она пояснила, что хочет «полноценную семью». Певица уточнила, что ей не хватает рядом мужчины, который мог бы стать мужем и отцом.
В видеосюжете с экскурсией по своей съемной квартире певица сообщила, что живет одна, и мужчины в ее дом не приходят. По ее словам, при нынешней популярности найти бескорыстно любящего человека ей будет сложно.
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