Бузова пустила Малахова в свою спальню

Ольга Бузова продемонстрировала свой быт ведущему телепередачи « Андрей Малахов . Прямой эфир». Она показала съемочной группе все комнаты своей квартиры и рассказала о планах на семью. Перед телекамерой певица призналась журналисту, что мечтает стать матерью. Полная запись шоу доступна на YouTube.

В интервью Малахову Бузова заявила, что готова воспитывать собственных детей. По ее словам, она ощутила такую потребность совсем недавно — когда общалась с маленькими мальчиками и девочками. «Если честно, я сама была удивлена вот такому своему желанию», — призналась телеведущая.

«Я хочу дочку. Обязательно. Это просто обязательно!» — ответила Бузова на вопрос, сколько детей она планирует в будущем. Она пояснила, что хочет «полноценную семью». Певица уточнила, что ей не хватает рядом мужчины, который мог бы стать мужем и отцом.

В видеосюжете с экскурсией по своей съемной квартире певица сообщила, что живет одна, и мужчины в ее дом не приходят. По ее словам, при нынешней популярности найти бескорыстно любящего человека ей будет сложно.