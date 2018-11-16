На Винокура подали заявление в суд из-за долга в 1,5 миллиона рублей 

В этом году Владимир Винокур отметил юбилей. Артисту исполнилось 70 лет. Он продолжает радовать поклонников своими выступлениями и практически каждый год дает концерты в разных уголках планеты. В свободное время певец нянчит своего внука Федора. Как известно, юморист проживает в просторной квартире на Арбате. Однако на днях выяснилось, что он оказался в списке злостных неплательщиков. За услуги ЖКХ у него образовался долг в 1,5 миллиона рублей.
Винокур и еще 14 дольщиков теперь являются фигурантами судебного дело. «Жилищник района Арбат» подал заявление в суд на артиста и его соседей из-за долга, который в общем составляет более 1, 65 миллиона рублей. Отмечается, что такая сумма возникла из-за подвала, так как жильцы отказываются платить за свет и отопление в нем. По этому делу начались разбирательства еще два месяца назад. Тогда жилищная компания подала первую жалобу, а уже за ней последовал иск. Поклонники Владимира Натановича подозревают, что он мог и не знать о долге, так как часто ездит на гастроли и дома бывает редко.
больше по теме
«Малыш — копия бабушки»: Винокур с дочерью и подросшим внуком отдыхает в ЮрмалеНа днях стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Приехал поддержать коллегу и Владимир Винокур. Юморист и певец привез с собой не только дочь, но и подросшего внука. К слову, в центре Москвы у певца есть несколько квартир. Одна из них принадлежала его маме, которая, к сожалению, скончалась в начале августа. Винокур тяжело переживал утрату. Телеканал «Рен-ТВ» не уточняет, из-за какой именно квартиры у звезды возникли проблемы с долгом. Однако поклонники уверены, что Владимир Натанович и его соседи в скором времени погасят долг. Напомним, что недавно выяснилось, что и певица Земфира просрочила коммунальные платежи. Она не оплатила 11 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Задолженность девушка так и не погасила за два года, поэтому теперь ее разыскивают судебные приставы.