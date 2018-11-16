Ещё
На Винокура подали заявление в суд из-за долга в 1,5 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Винокура подали заявление в суд из-за долга в 1,5 миллиона рублей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В этом году Владимир Винокур отметил юбилей. Артисту исполнилось 70 лет. Он продолжает радовать поклонников своими выступлениями и практически каждый год дает концерты в разных уголках планеты. В свободное время певец нянчит своего внука Федора. Как известно, юморист проживает в просторной квартире на Арбате. Однако на днях выяснилось, что он оказался в списке злостных неплательщиков. За услуги ЖКХ у него образовался долг в 1,5 миллиона рублей.
Винокур и еще 14 дольщиков теперь являются фигурантами судебного дело. «Жилищник района Арбат» подал заявление в суд на артиста и его соседей из-за долга, который в общем составляет более 1, 65 миллиона рублей. Отмечается, что такая сумма возникла из-за подвала, так как жильцы отказываются платить за свет и отопление в нем. По этому делу начались разбирательства еще два месяца назад. Тогда жилищная компания подала первую жалобу, а уже за ней последовал иск. Поклонники Владимира Натановича подозревают, что он мог и не знать о долге, так как часто ездит на гастроли и дома бывает редко.
больше по теме
«Малыш — копия бабушки»: Винокур с дочерью и подросшим внуком отдыхает в ЮрмалеНа днях стартовал фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Приехал поддержать коллегу и Владимир Винокур. Юморист и певец привез с собой не только дочь, но и подросшего внука. К слову, в центре Москвы у певца есть несколько квартир. Одна из них принадлежала его маме, которая, к сожалению, скончалась в начале августа. Винокур тяжело переживал утрату. Телеканал «Рен-ТВ» не уточняет, из-за какой именно квартиры у звезды возникли проблемы с долгом. Однако поклонники уверены, что Владимир Натанович и его соседи в скором времени погасят долг. Напомним, что недавно выяснилось, что и певица Земфира просрочила коммунальные платежи. Она не оплатила 11 тысяч рублей за услуги ЖКХ. Задолженность девушка так и не погасила за два года, поэтому теперь ее разыскивают судебные приставы.
Teleprogramma.pro: последние новости
Катя или Вика? Любовный треугольник в сериале «Мажор» Почему Николай Дроздов скрывает женщину. Колонка Леры Кудрявцевой Дмитрий Нагиев: «Гляжу на себя и понимаю, что Бог есть…»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят российские знаменитости без макияжа4
Названо имя самой сексуальной женщины России183
Ботокс, загар и другие испытания маленьких девочек1
Танец Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть12
Как живут сейчас участники шоу «За стеклом»1
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
10:00
Актёры, женившиеся на фанатках
Любовь Звёзды
10:03
Блюда, которые страшно пробовать
Еда
02:53
Известные мужчины, которые любят макияж
Звёзды Красота
10:55
За что недолюбливают Ольгу Бузову
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
00:59
Названо имя самой сексуальной женщины России
Красота Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение