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«Ужас»: смерть Осина добила Борисову
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«Ужас»: смерть Осина добила Борисову 

Дни.ру + ещё 6 1 час назад
Фото: Дни.ру
Вечером 17 ноября стало известно о смерти знаменитого исполнителя Евгения Осина. О трагедии высказалась телеведущая Дана Борисова: она шокирована случившемся.
По словам артистки, все знали о болезни Осина: певец долгое время боролся с алкоголизмом. К сожалению, почему ему никто так и не смог.
"Настолько это все прискорбно и настолько… Просто ужас. Кричали, ко всем обращались… Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью…" — заявила Борисова. По ее словам, ситуация, в которой Осин находился, его полностью устраивала, передает LifeShot.
"Но это был такой человек. Ну ничего он не хотел менять — его все устраивало" — добавила она.
Напомним, что о кончине Осина стало известно вечером 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве.
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