«Ужас»: смерть Осина добила Борисову

Вечером 17 ноября стало известно о смерти знаменитого исполнителя Евгения Осина . О трагедии высказалась телеведущая Дана Борисова : она шокирована случившемся.

По словам артистки, все знали о болезни Осина: певец долгое время боролся с алкоголизмом. К сожалению, почему ему никто так и не смог.

"Настолько это все прискорбно и настолько… Просто ужас. Кричали, ко всем обращались… Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью…" — заявила Борисова. По ее словам, ситуация, в которой Осин находился, его полностью устраивала, передает LifeShot.

"Но это был такой человек. Ну ничего он не хотел менять — его все устраивало" — добавила она.

Напомним, что о кончине Осина стало известно вечером 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве.