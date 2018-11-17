«Ужас»: смерть Осина добила Борисову 

Вечером 17 ноября стало известно о смерти знаменитого исполнителя Евгения Осина. О трагедии высказалась телеведущая Дана Борисова: она шокирована случившемся.
По словам артистки, все знали о болезни Осина: певец долгое время боролся с алкоголизмом. К сожалению, почему ему никто так и не смог.
"Настолько это все прискорбно и настолько… Просто ужас. Кричали, ко всем обращались… Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью…" — заявила Борисова. По ее словам, ситуация, в которой Осин находился, его полностью устраивала, передает LifeShot.
"Но это был такой человек. Ну ничего он не хотел менять — его все устраивало" — добавила она.
Напомним, что о кончине Осина стало известно вечером 17 ноября. Он скончался в собственной квартире в Москве.