«Человек без середины»: Юрий Лоза поделился воспоминаниями об Евгении Осине

В субботу, 17 ноября, не стало известного российского музыканта, вокалиста групп «Браво» и «Ласковый май» Евгения Осина . Печальную новость сообщила сестра артиста, навестившая его квартиру после того, как тот перестал отвечать на телефонные звонки.

В последние годы своей жизни Евгений Осин страдал от серьезных проблем с алкоголизмом, который в итоге и сыграл злую шутку с его здоровьем. В августе 2016-го, когда артисту был только 51 год, врачи обнаружили у него цирроз печени.

Но, несмотря на страшный диагноз, Осин уже не смог пересилить одолевавшую его зависимость.

О том, почему артист так и не сумел справиться со своим пристрастием, и каким он запомнился своим коллегам по сцене, «Ридус» поинтересовался у исполнителя и композитора Юрия Лозы.

«Женька — нормальный парень. Абсолютно не выдержанный был в своих желаниях и эмоциях. Бывает, что кто-то может себя контролировать, а кто-то нет. О его проблемах все знали, но он не мог остановиться. Что можно сделать с человеком, которому самому это не нужно? — рассуждает собеседник издания. — Мне кажется, он не реализовал себя до конца, мог бы сделать что-то еще. Он, в принципе, играл на гитаре, музицировал. Но в таком состоянии создавать что-то очень трудно».

По воспоминаниям Юрия Лозы, проблемы со спиртным, преследовавшие артиста на протяжении столь долгих лет, являлись прямым следствием его порывистого характера.

Я никогда не слышал, чтобы в его жизни было такое несчастье, которое бы сломало его пополам. Знаете, бывает так, что много раз «мало, мало, мало» и, раз, — становится много. Вот и он был человеком без середины, не было у него ее просто, — вспоминает Юрий Лоза

Евгений Осин, как и многие музыканты своего времени, оказался неспособен остановить себя в нужный момент, сетует собеседник «Ридуса». Однако даже в свои последние годы, когда проблемы со здоровьем все отчетливее накладывали отпечаток на образ жизни и возможности исполнителя, тот не растерял своего таланта.

Другое дело, что сил и возможностей доводить что-то до конца уже практически не оставалось.

Женька не мог заставить себя собраться, но, поймите, все люди разные. Вот он, Женька, был слаб с точки зрения силы воли. Чтобы создать что-то путевое, должна быть проделанная работа. Потому что от момента прихода идеи до ее реализации проходит время — именно посвященное работе. А если человек сидит на стакане, он может выдавать какие-то идеи, но реализовать он их не может, потому что не хватает ни усидчивости, ни силы воли, ни желания заставить себя работать, — рассказал Лоза.

Именно этой чертой характера Евгения Осина Юрий Лоза объяснил тот факт, что их отношения ни когда не заходили дальше рабочих.

У нас слишком разные подходы к этой жизни. Для меня всегда работа была на первом месте, а люди, которые ради своего удовольствия могли работой пожертвовать, не были моими друзьями и не могли быть, — резюмировал собеседник «Ридуса».