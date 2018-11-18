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Воловичева сделала сенсационное заявление
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Инна Воловичева шокировала откровенным признанием 

Russianshowbiz.info 11 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Инна Воловичева сделала сенсационное заявление в соц. сети Instagram, которое шокировало многих поклонников.
Экс-звезда «Дома 2» рассказала, что находится в сексуальной связи со своим начальником. Это происходит в ее жизни впервые, ранее она не допускала таких щекотливых моментов. А сейчас у нее просто нет выбора.
Оказалось, что начальник — муж Инны. Он теперь возглавляет семейный бизнес. Журналистка пожаловалась, что босс много требует и не прибавляет зарплату. Впрочем, он размешает брать необходимые суммы в своем кошельке, но потом заставляет отрабатывать их ночью.
Поклонники оценили юмор Инны и рассказали подобные истории. Многие работают в тандеме с супругом и видят в этом свои преимущества.
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