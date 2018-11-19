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Тайский мальчик притворился девочкой и заработал родителям на дом
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Тайский мальчик притворился девочкой и заработал родителям на дом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Таиланде 12-летний мальчик смог заработать родителям на дом благодаря переодеваниям в девочку и урокам макияжа в своем Instagram-аккаунте. Об этом сообщает информационный портал Sora News 24.
Подросток по имени Нес из провинции Пхангнга с детства интересовался содержимым косметички матери и пробовал нанести себе макияж. Родители не осуждали его увлечение, напротив, давали советы и поддерживали. Когда Нес подрос, он завел себе аккаунт в Instagram, где начал выкладывать уроки макияжа и свои яркие образы. Благодаря косметике, накладным ресницам, парикам и платьям мальчика на снимках невозможно отличить от девочки.
Со временем подросток прославился в сети, сейчас на его аккаунт @nes_tyyy подписаны больше 291 тысячи человек. С Несом заключают контракты косметические бренды, его приглашают на модные показы и телешоу. На эти деньги он смог купить хороший дом для семьи.
«Несу всего 12 лет, но он смог построить дом для родителей. Спасибо всем щедрым людям», — написал он в своем аккаунте.
Нес признается, что некоторые одноклассники смеются над его хобби, но он не обращает на них внимания.
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