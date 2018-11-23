В Сети восхитились танцем старшей дочери Юлии Пересильд

И поразились сходству ребенка со звездной мамой.

Известная актриса Юлия Пересильд порадовала поклонников фото и видео своей талантливой старшей дочки. Оказывается, девятилетняя Аня всерьез занимается бальными танцами. Звездная мама похвалилась успехами дочки. Однако, чтобы девочка могла дальше выступать и прогрессировать, нужен партнер. Юлия Пересильд решила через соцсети найти юного танцовщика.

Моя Аня страстно увлечена бальными танцами. И уже немало преуспела в этом искусстве. И единственное, чего не хватает нам для полного счастья, это партнера, увлечённого, свободного и творческого мальчика. Откликнитесь мальчики, родители, тренеры! Мы ждём тебя, наш партнёр!

— рассказала звездная мама.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

23 Ноя 2018 в 1:38 PST «Как же похожа! И артистична! Боже, Боже, дай вам успеха и удачи!», «Это очень здорово! Видно, что ребенок просто кайфует от танцев!», «Не могу не присоединиться: Юля! Дочка— копия! Красоточка!», «Какая яркая, классная партнёрша! Эх. Был бы у меня сын маленький, я бы обязательно ему посоветовала попробовать», «Красавица🔥 какая пластика👍🤩 и очень похожа на вас, такая же талантливая как и вы!», — восторженно комментируют подписчики в Instagram.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

1 Сен 2016 в 4:52 PDT Отметим, Юлия Пересильд редко делится семейными фото в соцсетях. Звездная мама старается не афишировать свою личную жизнь. Однако Юлия Пересильд решила, что не может не поделиться сюрпризом, который для нее приготовила старшая дочка. Девятилетняя Аня сделала видеоролик для мамы, в котором рассказала, какой она замечательный человек. Актриса рассказала, что ее дочка очень тонко чувствует людей.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

10 Окт 2018 в 12:06 PDT Не могу это не выложить…😭 спасибо, мое Солнце, пусть никогда твоя чуйка, твоя чуткость тебя не покидает. Это такое редкое качество, мой ненаглядный друг, почувствовать Вдруг, что кто-то нуждается во внимании, понимании, поддержке… Взяла вот и сделала для меня такое видео, сама, никто не просил, не в честь какого— то праздника — просто Так💙, но как же Своевременно, Мой Ангел❤️ Пусть вокруг тебя будут такие же чистые, светлые Люди, как ты сама❤️

— поделилась Юлия Пересильд.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

27 Дек 2015 в 1:39 PST Напомним, что дочь Анну Юлия Пересильд родила в 2009 году, Марию — в 2012-м. Не так давно режиссер Алексей Учитель косвенно подтвердил, что является отцом девочек. А после стал выходить в свет с малышками. Отметим: мужчина уже не один десяток лет женат на Кире Саксаганской, пара вырастила сына Илью (1992 года рождения).

К слову, Юлия Пересильд объясняла, почему не стремится выйти замуж за отца своих дочек.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

20 Май 2018 в 1:17 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

8 Мар 2018 в 12:23 PST Заметим, дочери Юлии Пересильд не сидят на месте. Девочки многим интересуются, ходят на разные увлекательные занятия, посещают секции. Дочкам актрисы даже не хватает на все свободного времени.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

8 Июн 2018 в 10:28 PDT Танцы, английский, они много где занимаются, плавание. Спорт и музыка. Мы в этом году от некоторых занятий отказались, потому что поняли, что есть небольшой перегруз — решили, например, что музыку будем изучать в живом режиме, в консерваторию ходить, в зал Чайковского. Оставили, конечно, английский. К сожалению, для нашего поколения английский язык и вообще иностранные языки — сложный вопрос, потому что не все так идеально, как хотелось бы. Современным детям необходимо разговаривать на английском как на родном языке, просто для того, чтобы стать частью этого мира, и неплохо было бы знать еще какой-то язык, например китайский,

— поделилась Юлия Пересильд.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

5 Июн 2017 в 10:31 PDT Фото: Instagram @juliaperesild