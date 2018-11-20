Предпенсионеры получат обязательную долю в наследстве

Россияне предпенсионного возраста могут получить право на обязательную долю в наследстве. В настоящее время соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ . Его рассмотрят в первом чтении уже сегодня, 20 ноября. Об этом рассказал глава комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

Отметим, что в настоящее время согласно Гражданскому кодексу РФ, доли по наследству независимо от содержания завещания имеют право получить несовершеннолетние или нетрудоспособные наследники (дети, нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы). Они получают не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них по наследству.

По словам Крашенинникова, так как пенсионный возраст в России был увеличен, то необходимо дать предпенсионерам право на получение обязательной доли в наследстве. Он считает, что такое право даст возможность обеспечить граждан, которые нуждаются в особой защите в силу возраста и состояния здоровья, пишет « Парламентская газета ».

«К нетрудоспособным относятся, в том числе, граждане пенсионного возраста вне зависимости от назначения им пенсии по старости», — объяснил парламентарий.

Стоит отметить, что кроме того, в скором времени нетрудоспособные предпенсионеры могут получить возможность получать алименты. В настоящее время такое право имеют лишь инвалиды I, II и III групп, а также граждане, достигшие пенсионного возраста.