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«Черная пятница» в США закончилась смертельной перестрелкой у магазина 

Газета.Ru + ещё 26 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Стало известно о перестрелке у магазина в США во время проведения распродажи — «Черной пятницы», сообщает «Инфореактор».
Инцидент произошёл в городе Браунсвилл (Штат Флорида). Сообщается, что покупатели не поделили какую-то вещь и решили выяснить отношение на улице. Как оказалось, они оба были вооружены. В результате перестрелки погибли два человека.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту стрельбы у магазина. По предварительной версии, стрелки застрелили друг друга, поскольку были найдены два пистолета.
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МВД , Другое , В мире , Интернет , Наука и техника , Общество , Происшествия , Технологии , Экономика
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