«Черная пятница» в США закончилась смертельной перестрелкой у магазина

Стало известно о перестрелке у магазина в США во время проведения распродажи — «Черной пятницы», сообщает «Инфореактор».

Инцидент произошёл в городе Браунсвилл (Штат Флорида). Сообщается, что покупатели не поделили какую-то вещь и решили выяснить отношение на улице. Как оказалось, они оба были вооружены. В результате перестрелки погибли два человека.