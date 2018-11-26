Россияне научились извлекать выгоду из «Черной пятницы»

В России же «черная пятница» прошла относительно спокойно. Эксперты отмечают, что покупатели уже привыкли к акции, и трафик в интернете больше не демонстрирует резкого пика на старте, а распределяется плавно. «Покупатели привыкли к площадкам-агрегаторам, понимают, как они выглядят и какие магазины участвуют, поэтому такого ажиотажа как в те времена, когда это было в новинку, больше нет», — рассказала "Российской газете" Лия Левинбук , вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По ее словам, покупатели достаточно спокойно вели себя в интернете в течение пятницы (особенно в рабочее время) и в субботу, в то время как раньше почти весь ажиотаж приходился на пятницу, а в выходные сходил практически на нет. «Хотя интерес и растет, само отношение изменилось на более спокойное — можно сделать вывод, что россияне привыкли к акции и приняли ее», — заключила Лия Левинбук.

Самыми популярными категориями товаров в «черную пятницу» в этом году стали электроника, бытовая техника, смартфоны и гаджеты, автотовары, аудиотехника, украшения и подарки, компьютеры, спорт и отдых. Примечательно, что женской одежды в топе нет, что объясняется меньшей активностью женщин. Согласно аналитике, по предварительным данным, на 19 часов пятницы их было чуть больше 40 процентов — мужчины были активнее.

В этом году удалось предотвратить кибер-атаки. Накануне «черной пятницы» эксперты Group-IB обнаружили более 400 сайтов-клонов, копирующих популярную торговую интернет-площадку AliExpress, и еще две сотни сайтов-клонов известных брендов и интернет-магазинов. Целью подобных мошеннических ресурсов являлась как реализация контрафактных товаров, так и кража денег или данных банковских карт пользователей, решивших совершить покупку по акции «Черная пятница».

Не обошлось и без традиционных махинаций торговых сетей. Некоторые магазины ограничились кричащими вывесками с информацией о распродаже, при которых скидок не было вообще. В магазинах одежды скидки в среднем составляли от 20 до 40 процентов. По словам председателя Союза потребителей Бориса Шелища, некоторые магазины никак не могут отказаться от «тонкой» системы обмана покупателей, когда цены поднимаются не просто накануне, а за несколько недель до распродажи, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что зачеркнута именно реальная цена.

"Магазины делают наценку перед распродажей, чтобы впоследствии объявить о «скидках». Нюанс в том, что при правильном оформлении повышения или понижения цены магазин ничего не нарушает, поэтому потребителям самостоятельно стоит следить за изменениями цен. Конечно, если магазин допустил при этом нарушения, можно обратиться в контролирующие органы, — рассказал «Российской газете» Владимир Старинский , управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры».

Еще одна уловка продавцов сводится к тому, чтобы проинформировать покупателей о том, что купленный на распродаже товар не подлежит обмену и возврату. Это противоречит закону о защите прав потребителей. На приобретенные на распродаже товары распространяются общие правила обмена и возврата.