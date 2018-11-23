Скидки во время «Черной пятницы» в России впервые проверят роботы 

В течение ближайших трех дней в России пройдет акция распродаж «Черная пятница». В этот раз скидки в онлайн-магазинах впервые проверят с помощью роботов, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли. В случае обмана товары удалят с торговой площадки, а при повторных инцидентах компанию отстранят от участия. В этом году, по сравнению с прошлым, число участвующих в акции магазинов увеличится в 1,5 раза. Скидки на одежду и аксессуары вырастут до 90%. Распродажи коснутся в том числе услуг в сфере страхования, образования и бронирования номеров в элитных отелях.