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Скидки во время «Черной пятницы» в России впервые проверят роботы 

Авторадио + ещё 25 17 часов назад
Фото: SPORT24.ru
В течение ближайших трех дней в России пройдет акция распродаж «Черная пятница». В этот раз скидки в онлайн-магазинах впервые проверят с помощью роботов, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли. В случае обмана товары удалят с торговой площадки, а при повторных инцидентах компанию отстранят от участия. В этом году, по сравнению с прошлым, число участвующих в акции магазинов увеличится в 1,5 раза. Скидки на одежду и аксессуары вырастут до 90%. Распродажи коснутся в том числе услуг в сфере страхования, образования и бронирования номеров в элитных отелях.
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газета "Известия" , Другое , Интернет , Наука и техника , Общество , Технологии , Экономика
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