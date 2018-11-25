Скрытые уголки: 5 легендарных лестниц Москвы

Мы подготовили для вас рассказ о самых ярких ступенях и перилах, пролетах и шикарных видах вниз, которые убедят любого в том, что, перефразируя классику, «Лестница — это звучит гордо!»

Лестница — пожалуй, старейшее изобретение человечества. Наблюдая за козами, первые люди заметили, как лихо эти животные прокладывают себе путь и создают копытами «козьи тропки». По одной из версий, именно это и вдохновило человека на создание подобных ступенчатых строений, облегчающих путь.

В столице за ее долгую историю было построено великое множество таких сооружений разного облика и формы. Чаще всего они предательским образом скрыты от глаз за стенами домов, хотя доступ к ним не закрыт. И хоть лестница кажется обыденностью, которой не хочется восторгаться, это далеко не так.

Парадная лестница в особняке Рябушинского в Москве Самый известный особняк в стиле модерн подарил нашему городу еще и самую красивую лестницу столицы. Выдающийся архитектор Федор Шехтель для знаменитого банкира Рябушинского решил создать дом. Но сделать его не жилищем, а целым миром. Первый этаж — водное царство, второй — небеса, а третий — горы и плато.

Центром первого этажа и стала лестница-цунами. Необузданная стихия волн приводит в движение интерьеры, заставляя все владения вращаться вокруг нее. Атмосфера страны Посейдона воссоздается через уникальные игры красок серо-зеленого мрамора и салатовых стен, матового потолка и витражей. Пожалуй, подобного стиля, соединенного в мозаику из миллионов элементов, вы не найдете и в Европе.

Интересно, что после 1917 года здесь жил писатель Максим Горький , который оценивал такое чудо арт-нуво как «буржуазное излишество»:

"Горький лестниц его не любил: Эх, во всем декадентство манерно!"

Именно так описал это в стихотворении поэт Владимир Дагуров . Мы же приглашаем вас насладиться этим шедевром человеческого ума и творчества, записаться на экскурсию и сфотографироваться на лестнице.

Где: улица Малая Никитская, дом 6/2, строение 5 Винтовая лестница дома в Гусятниковом переулке Этот доходный дом принадлежал купцам Гусятниковым с XVIII века, прекрасно сохранился несмотря на все невзгоды истории. Такие дома типичны для Петербурга, а в Москве их осталось очень мало. В этом и есть особенная ценность данного жилого строения.

Обычно винтовые лестницы в башнях недолюбливают за узкие и крутые ступени. Но для купеческого дома построены широкие проходы и пролеты, по которым удобно не только спускаться, но и перетаскивать тяжести. Сегодня это такой же обычный жилой дом, как и 200 лет назад. Оценить весь масштаб и форму можно только с последнего этажа. Поднимитесь туда, чтобы заглянуть в иллюзию бесконечной спирали и сделайте потрясающие снимки.

Где: Гусятников переулок, 3/1, строение 1 Лестницы фильма «Иван Васильевич меняет профессию» В этом доме снималась лучшая советская комедия, которую наш человек смотрел десятки раз. Именно здесь в шитой златом шубе бегал царь Иоанн Васильевич, а стоматолог Шпак жаловался милицейскому псу на судьбу, под занавес санитары выводили Шурика с Буншей в психбольницу. Лестница в этом фильме играет немалую роль — кто бы мог подумать, что лестничные погони могут быть так комичны. Самая киношная лестница в Москве из всех, без сомнений.

На тот момент съемок дом был очень современным, «высокой культуры и быта», как говорится. Все это должно было создать дополнительный контраст двух эпох. И сейчас в этом подъезде очень приятно находиться, можно устроить квест и узнать в какой же из квартир жил тот самый инженер Шурик Тимофеев.

Где: улица Новокузнецкая, 13/15 Булгаковская лестница Роман «Мастер и Маргарита» стал легендой давно, однако в советские времена по разным причинам его не печатали. Но многие знали, что двое влюбленных героев жили когда-то в Москве былой.

В конце 1970-х наконец-то фрагменты великого и мистического творения Булгакова стали доступны для чтения. В поисках «нехорошей квартиры» поклонники постоянно заходили на лестницу дома №10 по Большой Садовой, квартира 50. Музея в те годы еще не было, и в качестве дани памяти и почтения великому творцу москвичи царапали на стенах подручными средствами множество надписей. Вот, например: «Да святится имя Михаила Афанасьевича!»; «Боги, боги мои, как грустна вечерняя земля!»

Таким образом, лестница стала пабликом и чатом еще до интернета. Власти, не жалея себя, закрашивали стены, а на лестничной клетке снова и снова появлялись креативные поэтические подарки. К сожалению, в 1990-е годы здесь можно было встретить и ненормативные надписи, и фашистские знаки. С 2007-го здесь работает музей, но лестница открыта для творчества. Только просьба писать литературно и талантливо!

Где: Москва, улица Большая Садовая, дом 10 (проход через арку), 6-й подъезд, 4-й этаж, квартира 50 Забег по лестнице «Останкино» Останкинская башня — центр телевещания, по ее шпилю можно даже ориентироваться на местности. Немногие знают, что в башне есть лестница, по которой раз в год разрешают бегать вверх. В другие дни пользование этим «средством передвижения» разрешено лишь сотрудникам. Такие сложные забеги на высоту 337 метров для героев спорта проводились до пожара 2000 года.

Но 21 июля 2018-го традиция возродилась, и состоялся новый марафон. Лучшим стал немец Кристиан Ридль, преодолевший 1704 ступени винтовой лестницы за 9,51 минуты. В следующем году все желающие смогут проверить себя на прочность и покорить «Останкино!»

Где: улица Академика Королева, 15 Как интересно подчас открывать для себя новые горизонты, правда? Можно ходить каждый день по одной и той же дороге, не поворачивать голову и не знать, что вокруг. А ведь рядом с офисами и спальными районами, в переулочках и жилых домах могут быть удивительные памятники искусства, которые вы и не ожидали видеть. Нужно лишь изменить точку зрения — то, чего нам так не хватает среди суеты.

Семен Извеков