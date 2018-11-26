Российские певцы, добившиеся известности на Западе

Любой исполнитель мечтает добиться известности не только на родине, но и в мире. Правда, завоевать зарубежную публику удаётся далеко не всем, но этим музыкантам всё-таки удалось прорваться в мировые чарты.

1. Группа «Тату» в 2002 году выпустила англоязычную версию альбома «200 км по встречной», которая стала довольно популярной на Западе. Несмотря на то, что слава быстро сошла на нет, а сам коллектив распался, девушки и по сей день считаются одними из самых успешных отечественных исполнительниц.

2. Певица и актриса Настя Задорожная стала первой российской исполнительницей, оказавшейся в чарте журнала Billboard с песней на русском языке В 2007 году сингл «Буду» оказался на 41-м месте.

3. Певица Юлия Кова в 2008 году представила сингл «Бип-бип», который поднялся на 27-е место в танцевальном чарте.