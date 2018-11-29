Солистку группы «Фристайл» полгода не могут вывести из комы

Солистка популярной группы «Фристайл» Нина Кирсо вот уже полгода находится в коме. О состоянии певицы рассказал ее коллега, гитарист Сергей Ганжа.

По словам музыканта, в последний раз он виделся с артисткой на концерте украинского «95-го квартала», который юмористы дали в Полтаве 30 мая. Наследующий день тревогу подняла сестра Нины, которая не смогла до нее дозвониться. Когда в квартиру певицы удалось войти, ее нашли лежащей без сознания на полу кухни.

Врачи диагностировали у 55-летней женщины инсульт. Оказалось, что еще до случившегося несчастья у нее была гипертония, а в последний день сильно подскочило давление. При этом на проблемы со здоровьем Кирсо никогда не жаловалась, а лекарствам предпочитала нетрадиционные методы лечения. Певица продолжает оставаться в бессознательном состоянии. Медики не могут вывести ее из комы и констатируют, что никаких изменений к лучшему в ее состоянии нет.

«Врачи сказать ничего не могут, пока Нина не придет в себя. Ведь мозг — это самая неизведанная часть нашего организма», — сообщил Ганжа в интервью «Собседнику». Музыкант отметил, что родные, друзья и коллеги Кирсо продолжают надеяться на чудо, не отчаиваются и уже дали не один концерт в поддержку солистки.

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