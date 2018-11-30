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Друг Табакова рассказал, как артист развелся с женой из-за беременной Зудиной 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Приятель и одноклассник покойного артиста Олега Табакова Борис Абросимов рассказал о том, как узнал об отношениях друга с актрисой Мариной Зудиной.
В беседе с изданием "7 дней" Абросимов вспомнил, что ничто не предвещало разрыва отношений Табакова с первой женой Людмилой Крыловой.
"Но однажды Табаков приезжает в родной Саратов и говорит, что разводится с Людой и женится на Марине Зудиной. "У нас с Мариной будет ребенок, и теперь в этой ситуации я не могу на ней не жениться. Я очень ее люблю, и она меня любит безумно, и если я сейчас Марину брошу, то страшно даже представить, что с ней будет, для меня это исключено", — поделился воспоминаниями Абросимов.
О первой жене Табаков сказал так: "Эта часть жизни для меня закрыта, я начинаю жизнь с новой страницы". На следующий день артист пришел в гости к другу с заметно беременной избранницей.
Олег Табаков скончался в марте 2018 года.
Ранее Марина Зудина рассказала о последних месяцах жизни супруга.
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Людмила Крылова , Марина Зудина , Олег Табаков , журнал "7 Дней" , Другое , Любовь
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