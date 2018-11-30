Друг Табакова рассказал, как артист развелся с женой из-за беременной Зудиной

Приятель и одноклассник покойного артиста Олега Табакова Борис Абросимов рассказал о том, как узнал об отношениях друга с актрисой Мариной Зудиной

"Но однажды Табаков приезжает в родной Саратов и говорит, что разводится с Людой и женится на Марине Зудиной. "У нас с Мариной будет ребенок, и теперь в этой ситуации я не могу на ней не жениться. Я очень ее люблю, и она меня любит безумно, и если я сейчас Марину брошу, то страшно даже представить, что с ней будет, для меня это исключено", — поделился воспоминаниями Абросимов.

О первой жене Табаков сказал так: "Эта часть жизни для меня закрыта, я начинаю жизнь с новой страницы". На следующий день артист пришел в гости к другу с заметно беременной избранницей.

Олег Табаков скончался в марте 2018 года.

Ранее Марина Зудина рассказала о последних месяцах жизни супруга.