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Киллеры всюду: Агентов 47 больше, чем мы думали 

Игромания.ру 10 часов назад
Фото: Игромания.ру
Наёмные убийцы противозаконны и презираемы, на них охотится вся полиция мира, вдобавок «свои» в любой момент могут подставить, таким образом сбросив неудобный баласт. Об этом мы хорошо знаем по всяческим криминальным триллерам и полицейским боевикам. Но вот в Hitman 2 дела обстоят не совсем так. Здесь каждое убийство — продуманный спектакль, где терпеливого и осторожного киллера ждут заслуженные овации и награды. А игрокам доверена роль режиссёра и одновременно универсального актёра, который чувствует себя органично в любой «шкурке».
Наш тест «Возьмут ли тебя в киллеры» предназначен для тех, кому такая участь по душе. Не секрет, что игры серии позволяют вооружиться дробовиком и без затей выкосить всё население локации, заодно по пути избавившись от назначенных целей. Однако намного теплее на душе у тех, кто уходит с места преступления или же несчастного случая не таясь, не спеша, не вызвав обоснованных подозрений.
И насколько же наши участники готовы на такие подвиги?
Как показали результаты, у нас крайне мало надежды. В категорию «Подающий надежды» попало всего 3,32% опрошенных. Можно смело констатировать: уж чего, а опыта нашим потенциальным киллерам точно не занимать!
Это подтверждает соседняя категория. Звание «Киллер со стажем» заслужили 20,9% участников. Наверняка знакомство с лысым агентом у них состоялось намного раньше, чем вышла Hitman 2.
В категорию «Жертва» попали 12,46% игроков. Подозреваем, что они туда стремились сознательно или же вообще не вдумывались в ответы. К счастью, в Hitman 2 есть шансы абсолютно у каждого. Надо лишь проявить терпение и внимательность!
А вот что заставило нас нервно оглянуться, так это количество Агентов 47, выявленных нашим тестом. Их оказалось 63,32%. Из десяти посетителей сайта шесть — готовые опытные наёмные убийцы, к которым лучше не поворачиваться спиной! Утешает лишь одно: поводы опасаться за свою жизнь есть лишь у незначительной части аудитории, как указано чуть выше.
Если вы ещё не прошли тест «Возьмут ли тебя в киллеры», вы можете это сделать в любой момент, ограничений в нём нет. А проверить его выводы можно точно так же в любой момент: Hitman 2 уже вышла на всех платформах.
Купить Hitman 2 и стать киллером | Проверить, какой из вас выйдет киллер
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