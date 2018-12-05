Ирина Дубцова показала архивное фото со своим отцом

И почтила память родного человека.

Популярная певица Ирина Дубцова решила показать поклонникам трогательное фото с папой из семейного архива. К сожалению, известный музыкант ушел из жизни семь лет назад. Виктор Дубцов очень гордился своей дочерью и еще в детстве разглядел ее талант. Он помог Ирине попасть к знаменитому продюсеру Игорю Матвиенко и всегда ее поддерживал. Певица тяжело переживает утрату родного человека.

@dubtsova_official

"Я люблю тебя, Папа 💔 Виктор Дубцов 4.12.1950 — 4.12.2011", — трогательно подписала снимок Ирина Дубцова.

К слову, мама звезды Наталья Борисовна тоже принимала активное участие в становлении дочери как артистки. Ирина с 11 лет начала петь в волгоградской группе «Джем». А руководителем коллектива была Наталья Дубцова. Папа юной певицы стал ее продюсером. Ирина Дубцова очень благодарна своим родителям.

Отметим, 19 ноября был день рождения у мамы певицы. Звезда посвятила родному человеку трогательный пост в личном блоге. И опубликовала детскую фотографию мамы с бабушкой.

"Моя маленькая мамочка с моей молодой бабушкой Лидой. Мамулечка-красотулечка, с днём рождения тебя, моя лучшая подруга, моя совесть, моя правда, моя любовь! Ни о чем не думай, живи и радуйся каждому дню 😍, об остальном буду думать я! P. S. Только уроки с @chernitsyn_official делай и фффсё", — с нежностью написала Ирина Дубцова.

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Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

19 Ноя 2018 в 1:32 PST Мама певицы Наталья Борисовна помогает своей дочери и занимается воспитанием внука. Летом сын Ирины Дубцовой вместе с бабушкой был во Франции. Мама певицы в своем блоге делилась фото и видео с отдыха. Юный Артем смог из окна дома в Париже увидеть автобус с футболистами сборной Франции, которые выиграли чемпионат мира 2018.

В центре во всех кафе такая картина, где есть экран. Люди сидят на тротуаре. Если Тёма готов к ним присоединиться, то я нет! Пойду лучше в свой номер в любимом Наполеоне, включу телевизор и поболею за хорватов))) Шутка. Это была шутка))) ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️👋😂🇫🇷🇫🇷🇫🇷#париж #финал #морефанатов

Публикация от Natalia Dubtsova (@natalia__dubtsova)

15 Июл 2018 в 7:52 PDT Эми с Тёмой жгут 🔥Вот такая тут атмосфера счастья и праздника 💥⭐️🇫🇷⚽️💃🕺🏻🏆🥇

Публикация от Natalia Dubtsova (@natalia__dubtsova)

17 Июл 2018 в 2:04 PDT Напомним, с 2004 по 2008 год Ирина Дубцова была замужем за солистом группы Plazma (Slow Motion) Романом Черницыным. В этом браке в 2006 году родился ее единственный ребенок — сын Артем. Отметим, поклонники певицы частенько отмечают сходство мальчика со звездной мамой. Правда, часть аудитории уверена, что Артем — копия папы.

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Публикация от Natalia Dubtsova (@natalia__dubtsova)

24 Май 2017 в 1:21 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

23 Окт 2018 в 9:09 PDT К слову, 3 марта у сына певицы был день рождения. Мальчику исполнилось 12 лет. Зная любовь сына к футболу, Ирина Дубцова устроила для него «футбольный» день рождения. Ребенок был в восторге. Под руководством организаторов мероприятия именинник и его гости проходили различные квесты на футбольную тематику, рисовали картины и даже участвовали в мастер-классе с настоящими спортсменами.

Мой ❣️❣️❣️ @chernitsyn_official 😍Мой маленький большой мальчик! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ❣️❣️❣️ Тебе уже 12! Учись, играй, радуйся каждому дню, не болей и верь в чудеса! А всё остальное — это за мной 😉 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ТАК СИЛЬНО ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Мама. #любимыйребёнок #зайчатинавчистомвиде #моймаленькийбольшоймальчик #сднёмрождения #сын #подросток #сегоднягуляем 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)

2 Мар 2018 в 10:13 PST Фото: Instagram @dubtsova_official