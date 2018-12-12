Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
При выборе рыбных консервов особое внимание нужно обратить на их маркировку, содержащую информацию о наименовании продукции, изготовителе, дате производства и сроке годности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что 10% от всех изъятых из реализации консервов являются рыбными.
«По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%. Потребительская упаковка качественно рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Маркировка рыбных консервов должна быть легкочитаемой, понятной. Дата производства продукции, номер предприятия-изготовителя (от одного до трёх знаков), номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква «Р») должны быть нанесены на банку методом вдавливания или несмываемой краской.
«Знаки условных обозначений даты производства, ассортиментного знака, номера предприятия-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности указываются с пробелами в один знак или два знака», — добавляют в службе.
Если рыбные консервы произведены из мороженой продукции, это должно быть указано на маркировке.
Rambler News Service: последние новости
Роспотребнадзор запустил горячую линию о качестве новогодних подарков Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков В Свердловской области проверят законность строительства детской площадки в поле
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Диетологи назвали самую полезную диету для женщин
Виды психотерапии, которые подойдут даже новичкам
Фитнес-модель Мишель Левин: тренировки и питание
Чем «Мисс мира» отличается от «Мисс Вселенная»
Провокационные наряды знаменитостей
Видео
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
01:00
Как на самом деле живут российские телеведущие
Звёзды
00:22
Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась
Звёзды
04:53
Самые крепкие звездные браки
Любовь Звёзды
09:37
Провокационные наряды знаменитостей
Звёзды
04:28
Кем стали дети Майкла Джексона
Звёзды
02:35
Сколько получают звезды-пенсионеры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение