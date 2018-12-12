Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов

При выборе рыбных консервов особое внимание нужно обратить на их маркировку, содержащую информацию о наименовании продукции, изготовителе, дате производства и сроке годности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что 10% от всех изъятых из реализации консервов являются рыбными.

«По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%. Потребительская упаковка качественно рыбной продукции должна сопровождаться маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе продукции, пищевой ценности, массе нетто», — рассказали в Роспотребнадзоре

Маркировка рыбных консервов должна быть легкочитаемой, понятной. Дата производства продукции, номер предприятия-изготовителя (от одного до трёх знаков), номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква «Р») должны быть нанесены на банку методом вдавливания или несмываемой краской.

«Знаки условных обозначений даты производства, ассортиментного знака, номера предприятия-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности указываются с пробелами в один знак или два знака», — добавляют в службе.

Если рыбные консервы произведены из мороженой продукции, это должно быть указано на маркировке.