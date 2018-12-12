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Знаменитости, вызвавшие ненависть в 2018-м году 

Рамблер 12 декабря 2018
Знаменитости всегда на виду, каждый их шаг рассматривается чуть ли не через лупу. И если некоторые их поступки восхищают и умиляют, то другие вызывают раздражение и даже ненависть. Этих знаменитостей люди разлюбили в 2018.
1. Джонни Деппа возненавидели ещё после того, как его экс-супруга, актриса Эмбер Хёрд, обвинила его в насилии. В 2018 году фанаты саги про Гарри Поттера негативно отнеслись к тому, что Депп сыграл в новом приквеле истории про Поттера «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Правда, Джоан Роулинг, написавшая книги про Гарри, кандидатуру Деппа одобрила, но это лишь накалило обстановку.
2. Алекс Джонс — популярный в США телеведущий, мнения обычных людей о котором сильно разнятся. Особую ненависть вызывают конспирологические теории, которые Джонс активно пропагандирует. Помимо уже надоевших всем теорий лунного заговора и теракта 11 сентября 2001 года, Алекс поддерживает другие, не менее фантастические теории, которые выглядят нелепо.
Смотрите ролик и узнайте о других людях, которые глупыми поступками, необдуманными сообщениями в соцсетях и необъяснимым поведением разозлили публику.
Женский форум
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