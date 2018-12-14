Уникальный музей сурка открылся под Саратовом

Уникальный музей сурка открылся 14 декабря в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, сообщил комитет по туризму региона.

"Его посещение будет интересно и взрослым, и детям. Один из залов оформлен в виде "квартиры" сурков со спальней, кухней, кладовкой. Юных посетителей в игровой форме познакомят с образом жизни животных. При музее действует кинозал, гостям демонстрируют фильм о повадках сурков", — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что экспозиция музея знакомит посетителей с жизнью разных видов сурка как в классической музейной подаче, так и в современном интерактивном и игровом формате.