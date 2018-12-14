Как испытать самый сильный оргазм

Есть много способов достигнуть оргазма, и Heroine делится разными возможностями получить сексуальное удовольствие. Сегодня расскажем об устройстве, которое не оставит равнодушными даже тех, кому особенно сложно возбудиться. Самый мощный способ получить оргазм — вибромассажер Magic wand originaI. Он понравится и тебе, и партнеру, к тому же подойдет не только для секса.

Кадиллак в мире вибраторов

Первое название этого вибромассажера — Hitachi Magic Wand. Японская компания изготовила его для снятия напряженности и расслабления мышц. Массажер начали продавать в США в начале 1970-ых. После того как активистка секс-позитивного движения Бетти Додсон стала продвигать Hitachi Magic Wand в качестве вибратора, устройством активно заинтересовались женщины. Мировую известность он получил в 2002 году после того, как появился в одной из серий «Секса в большом городе». Главная особенность Magic Wand — это самый мощный вибромассажер. Его эффективность для достижения оргазма не раз подтверждалась исследованиями. Именно этот аппарат секс-терапевты чаще всего рекомендуют использовать при хронической аноргазмии. Из-за бешеной популярности Magic Wand именно как вибратора в 2013 году Hitachi решили снять его с производства: компания не хотела, чтобы их бренд ассоциировали с секс-игрушками. Продолжить производство вибромассажера японцев уговорил Vibratex (сейчас это дистрибьютор Magic Wand на всей территории США), предложив сменить название на Magic wand originaI. Под ним он и продается сейчас.

Magic Wand называют кадиллаком или ролс-ройсом в мире вибраторов, намекая на его легендарность. В разные годы СМИ присваивали ему титул «Лучший гаджет всех времен» и называли «самой узнаваемой секс-игрушкой на Земле».

Как использовать Magic wand originaI

Несмотря на то, что изначально Magic Wand не был задуман как секс-игрушка, он прекрасно подходит для стимуляции основных эрогенных зон. Со временем производители изобрели разные насадки, которые позволяют открыть дополнительные возможности массажера. Для стимуляции клитора он хорош и безо всяких насадок. Благодаря мощному мотору это устройство позволит тебе ощутить вибрации не только в нервных окончаниях, но и глубоко во влагалище. С насадками его можно использовать для точки G, имитации куннилингуса, дополнительной клиторальной стимуляции. Magic Wand понравится не только тебе, но и твоему партнеру. Если приложить вибратор к стволу члена, он будет воздействовать на предстательную железу, доставляя чувственное удовольствие. Со специальной насадкой Magic Wand подходит для стимуляции простаты.

Ну и не забывайте про еще одну важную функцию Magic Wand — массаж. Он эффективно расслабляет мышцы и действует как лимфодренаж. Из-за популярности Magic Wand на рынке появилось много аналогов и подделок. Они выгодней по цене, но лишены главного — столь же мощной вибрации, как в оригинальном американском вибраторе. Качество устройства заметно скажется на твоих ощущениях: оригинальный Magic Wand стимулирует раза в три лучше аналогов. Заказать Magic wand original

Как отличить подделку от оригинального Magic Wand

Вот несколько внешних признаков, которые подскажут, что перед тобой настоящий качественный Magic wand original:

Цена. Самый очевидный показатель — оригинальный вибратор не может стоить пару тысяч. Внутри масса деталей, которые делают специально для Magic wand originaI, к тому же товар экспортируют из США, что, разумеется, сказывается на цене. Поэтому варианты стоимостью 3-4 тысячи — сразу мимо.

Вес. Настоящий Magic wand существенно тяжелее большинства подделок. Ориентируйся на вес 544 грамма — он указан на промо-сайте бренда.

Форма выключателя. У многих аналогов кнопка вкл-выкл овальная, хотя у оригинала она всегда прямоугольная. Правда, все чаще производители уже додумываются подделать и эту деталь.

Размер и форма головки. У оригинала головка чуть меньше аналогов и рельефная, а не гладкая. Это объясняется тем, что в настоящем Magic wand originaI мотор находится в корпусе, а в аналогах его помещают в головку.

Производится для сети 110В. Это важная деталь, так как Magic wand originaI рассчитан прежде всего на американских пользователей.

Это лишь самые общие признаки, подробнее узнать, как отличить подделку от оригинала, ты можешь, посмотрев это видео. Узнать подробнее, как отличить подделку от оригинала Самый верный способ купить оригинальный Magic wand — заказать его в надежном месте. Интернет-магазин Magic wand продает и аналоги, и оригиналы легендарного массажера, при этом честно и подробно объясняет разницу между ними. Товар доставляют по всей России. Ты можешь сначала убедиться в его качестве, а уже потом оплачивать.