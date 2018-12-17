Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления

Украинская поп-певица появилась на праздничном концерте в наряде, который некоторые пользователи Сети сравнили с "мусорным мешком". Сама Вера Брежнева остается равнодушна ко всем комментариям недоброжелателей.

В минувшее воскресенье Брежнева посетила "Главный новогодний концерт" в спортивном комплексе "Олимпийский". На мероприятии она появилась в объемном черном платье с открытым плечом. К своему образу певица добавила туфли на каблуке и крупные серьги. Совместный снимок со звездой разместил шоумен Александр Ревва в своем Instagram.

"Вера! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню…", — написал он.

Некоторые пользователи раскритиковали наряд Веры Брежневой и сравнили его с мусорным пакетом: "Вера в мусорном пакете", "Что за пакет на Брежневой?", "Зачем она надела это платье?", "Вера, ужасное платье, тебя не красит… Такой утонченной натуре не идет мешки носить". Сама певица никак не ответила на недовольные комментарии.

Большинство подписчиков назвали ее образ удачным и похвалили ее вкус: "И даже в мусорном пакете она хороша, чертовка", "На мусорный такой пакетик у вас и денежек не хватит… Дуры, кто пишет про наряд", "Платье супер", "Потрясающе выглядите!". Певица выглядела роскошно в этом лаковом платье.