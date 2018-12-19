Юлия Савичева рассказала о раздвоении личности

Юлия Савичева рассказала подписчикам Инстаграм о своем противоречивом характере. В ней уживаются два совершенно разных человека. Иногда они спорят между собой, но в конце концов один из них все же берет верх.

Певица поделилась, что унаследовала черты характера обоих родителей. Мама у нее нежная добрая, терпеливая, а папа — смелый, решительный, настойчивый. И Юлии достались все эти качества. Иногда ей хочется быть безбашенной бунтаркой в рваных джинсах и кедах с разноцветными шнурками, а порой — милой, женственной и романтичной леди. Оба этих образа близки артистке, и она «примеряет» их по очереди.

Фанаты согласились, что водолеям свойственна противоречивость натуры. Большинство считает, что Савичевой больше идет чувственность, лиричность, гармония. Она естественнее выглядит в длинных стильных платьях, подчеркивающих индивидуальность.