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Юлия Савичева рассказала о раздвоении личности 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Юлия Савичева рассказала подписчикам Инстаграм о своем противоречивом характере. В ней уживаются два совершенно разных человека. Иногда они спорят между собой, но в конце концов один из них все же берет верх.
Певица поделилась, что унаследовала черты характера обоих родителей. Мама у нее нежная добрая, терпеливая, а папа — смелый, решительный, настойчивый. И Юлии достались все эти качества. Иногда ей хочется быть безбашенной бунтаркой в рваных джинсах и кедах с разноцветными шнурками, а порой — милой, женственной и романтичной леди. Оба этих образа близки артистке, и она «примеряет» их по очереди.
Фанаты согласились, что водолеям свойственна противоречивость натуры. Большинство считает, что Савичевой больше идет чувственность, лиричность, гармония. Она естественнее выглядит в длинных стильных платьях, подчеркивающих индивидуальность.
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