Ошибки в спортзале, которые все портят

Начинающие спортсмены, только приступающие к тренировкам в тренажёрном зале, частенько совершают ошибки, из-за которых не могут достигнуть желанных целей. Чтобы побыстрее приобрести тело мечты, обращайте внимание на эти вещи.

1. Исключение упражнений со свободными весами. Новички включают в тренировку только упражнения на тренажёрах. В этом есть смысл: на тренажёре тело занимает правильное положение, вес можно фиксировать, а амплитуда всегда правильная. Однако полностью исключать базовые упражнения со свободными весами не следует, ведь они помогают включить в работу куда больше мышц. Кроме того, выполнение таких упражнений требует работы мелких мышц-стабилизаторов, которые не работают при тренировке на тренажёре.

2. Однообразные упражнения каждый день. Начинающие полны энтузиазма и ходят в зал каждый день, работая на одних и тех же тренажёрах. Это неверно: мышцам нужен отдых, поэтому лучше ходить в зал через день. Также необходимо прорабатывать разные группы мышц, распределяя нагрузку по дням, чтобы действительно нарастить объём мускулатуры.

3. Игнорирование нелюбимых упражнений. У каждого человека есть более сильные и более слабые мышцы и предпочтения в тренировках. Часто начинающие физкультурники попросту исключают из тренировок упражнения, которые им некомфортно выполнять, и уделяют слишком много времени другим, более простым. На самом деле проработка слабых мышц несёт куда больше пользу, чем работа над сильными, так что в тренировке обязательно должны быть упражнения, которые спортсмен недолюбливает.