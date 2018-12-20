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Зрительница насмотрелась шоу о беременности коров и родила 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Великобритании Лоури Джонс (Lowri Jones) утверждает, что выяснила причину нескольких выкидышей благодаря просмотру передачи для фермеров о проблемах с беременностью у коров. Своей историей женщина поделилась с каналом «Би-би-си».
В передаче ветеринара Сена Уильямса рассказывалось о том, что коровы испытывали проблемы с беременностью из-за недостатка йода в пище. В регионе, о котором шла речь в выпуске, постоянными дождями йод вымыло из земли, что сказалось на его содержании в траве. Дефицит йода в организме влиял на состояние щитовидной железы рогатого скота. Именно это стало причиной выкидышей у коров.
«Мы всегда следим за программой о фермерстве, но когда я услышала, что Сен говорит о проблемах с мертвыми телятами, я села и стала слушать внимательнее», — вспомнила Джонс.
Оказалось, что у женщины тоже проблемы с щитовидной железой, однако она никогда не думала, что это влияет на беременность. Врачи, под чьим наблюдением состояла британка, заявляли, что избежать нового выкидыша ей поможет лишь бог.
Джонс стала дополнительно принимать йод и очень скоро забеременела, а через девять месяцев родила здорового сына. По словам женщины, она всегда будет признательна ведущему фермерского шоу. Она даже встретилась с ветеринаром, чтобы поблагодарить его лично.
Ранее москвичка, инициировавшая травлю семьи с онкобольными детьми, заявила, что услышала о том, что рак заразен, в передаче на телеканале «Звезда».
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