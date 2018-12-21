У Дмитрия Маликова родилась дочь

Племянник певца Дмитрия Маликова , которого также зовут Дмитрий, стал отцом. Звездное семейство встречает пополнение.

По словам инсайдера, у 19-летнего Дмитрия Маликова-младшего родилась дочь. Вес, рост, а также состояние здоровья малышки пока не разглашается. Об этом сообщает Telegram — аккаунт "Только никому…".

Отметим, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима часто публикует фотографии в обществе привлекательной девушки с длинными светлыми волосами. Говорят, именно она является его возлюбленной. Девушку зовут Анастасия, ей чуть больше 20 лет.

Напомним Маликов-младший сын певицы Инны Маликовой и бизнесмена по имени Владимир, о котором известно крайне мало. Дима также племянник вокалиста Дмитрия Маликова. Молодой человек дружен с двоюродной сестрой Стефанией.

Пару лет назад отпрыск знаменитости всерьез увлекался ресторанным бизнесом. Он обучался тонкостям поварского дела за рубежом.

Дмитрий активно занимается спортом. Он обожает беговые лыжи, на которых он катается в Австрии, часто посещает спортзал.