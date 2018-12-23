Игрушки-пряники-хлопушки: где покупать украшения на Новый год

Новый год уже через неделю — самое время наряжать елку. Рассказываем, где покупать самые классные игрушки ручной работы.

Фабрика Goodwill Основная фишка бельгийской фабрики Goodwill — изготовление игрушек вручную по технологиям 1800 года. Компания создает новогодние украшения из закаленного стекла, а некоторые из них даже облицовывает серебром для создания эффекта внутреннего свечения. Goodwill — не конвейерное производство, здесь на создание одной игрушки порой уходит неделя. Кстати, компания создает украшения не только для Рождества и Нового года, но и для дня Святого Валентина и даже Хэллоуина. Игрушки Goodwill понравятся всем, кто любит вспоминать о детстве.

Цена: 1200–6000 рублей

Фарфоровая мануфактура RUPOR RUPOR (от английского RUssian PORcelain, «русский фарфор») создает елочные игрушки из фарфора в советском стиле. У мануфактуры получилось сделать винтажные украшения по-новогоднему атмосферными. Смотришь на них и вспоминаешь фильм «Ирония судьбы или с легким паром», авоську с мандаринами, «Голубой огонек» в телевизоре с кинескопом и все, что ассоциировалось с предпраздничной суетой сорок лет назад. Легендарная конфета «Ну-ка отними!», настольные часы «Слава», Советское шампанское, молоко в треугольном пакете — всеми этими символами минувшей эпохи теперь можно украсить елку. Советуем тем, кто ностальгирует по прошлому и любит фарфоровые игрушки.

Цена: 780–8250 рублей

Магазин уникальных елочных игрушек Bombki Bombki — новогодние украшения премиум-класса. У компании свое ремесленное производство в Польше, где стеклодувы вручную создают игрушки, а мастера их расписывают. У Bombki много коллекций, на выбор — игрушки из советского прошлого: «Берегись автомобиля», «По дороге из универмага» и т.д., а также классическая серия, главные персонажи которой Дед Мороз и герои сказок. Шарики и макушки, разумеется, тоже есть. Вообще в Bombki — много всего и на любой вкус. Загляните к ним, если любите вечную классику.

Цена: 1200–6000 рублей

Фарфоровая мануфактура Санкт-Петербурга

Главная тема елочных игрушек мануфактуры — Советский Союз. Снова! Но здесь есть все (в прямом смысле) для тех, кто любит ретро: фигурки ЗИЛ с цистерной, где написано «Квас», регулировщица, милицейская машина «канарейка», щелкунчик на коне, русский терем, луноход, спутник и даже бетономешалка. И что важно, все фарфоровые игрушки ручной работы.

Цена: 540–1235 рублей Сайт

Vedenina Design Для тех, кто не любит хрупкие новогодние игрушки из фарфора, предлагаем авторские деревянные украшения. Особенно классно выглядит елочный декор из коллекции «Архитектурная Москва»: Третьяковская галерея, Эрмитаж , Государственный исторический музей, особняк Морозова, Театр Наций и так далее. Зимние мотивы в Vedenina Design тоже есть, например, голубые и золотые снежинки из дерева. Отличный подарок для «москвофилов» и гостей столицы!

Цена: 450–4500 рублей

Wood for mood Wood for mood — это камерная мастерская, где создают коллекционные новогодние игрушки. Здесь нестандартная технология создания украшений: деревянный эскиз покрывают французской эмалью с двух сторон, после чего его запекают. Тематика самая разная: от Щелкунчика и балета до Деда Мороза и цирка. Советуем всем, кому в домашней коллекции не хватает сказочных персонажей.

Цена: 800–6000 рублей

Atlas art Компания создает игрушки для тех, кто любит отечественные мультики, а особенно фанатеет от Чебурашки и крокодила Гены, Маши и Медведя, персонажей «Ну, погоди!» и Карлсона. Елочные украшения делают из стекла и расписывают вручную. Но чтобы их приобрести, придётся раскошелиться, средняя цена — 4000 рублей.

Цена: 2500–22000 рублей

Ксения Сергиенко