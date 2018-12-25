Роскачество определило лучшее шампанское

Результаты оказались приятными.

Было протестировано игристое вино 50 торговых марок. 37 из них (76 процентов) получили высокую оценку — 78 баллов или больше по стобалльной системе. Согласно ГОСТу, хорошее шампанское должно набрать не менее 71 балла, но Роскачество установило дополнительные требования к напиткам и более высокую планку.

Шампанское еще десяти отечественных брендов набрали от 71 до 78 баллов, напиток трех торговых марок не дотянул до «гостовского» 71 балла. Это значит, что в каталог отечественных вин, который составляется в рамках «Винного гида России», шампанское 13 производителей не попадет, поскольку винный гид будет рассказывать только о лучшем российском вине.

В Роскачестве уточнили, что шампанское лучших 37 российских брендов произведено на восьми винодельнях, которые подтвердили отечественное происхождение винограда в ходе экспертных аудитов. Все подробности об исследовании шампанского, а также названия лучших отечественных игристых вин можно прочитать на сайте Роскачества.