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Роскачество определило лучшее шампанское 

Российская Газета + ещё 28 25 декабря 2018
Фото: Российская Газета
Результаты оказались приятными.
Было протестировано игристое вино 50 торговых марок. 37 из них (76 процентов) получили высокую оценку — 78 баллов или больше по стобалльной системе. Согласно ГОСТу, хорошее шампанское должно набрать не менее 71 балла, но Роскачество установило дополнительные требования к напиткам и более высокую планку.
Шампанское еще десяти отечественных брендов набрали от 71 до 78 баллов, напиток трех торговых марок не дотянул до «гостовского» 71 балла. Это значит, что в каталог отечественных вин, который составляется в рамках «Винного гида России», шампанское 13 производителей не попадет, поскольку винный гид будет рассказывать только о лучшем российском вине.
В Роскачестве уточнили, что шампанское лучших 37 российских брендов произведено на восьми винодельнях, которые подтвердили отечественное происхождение винограда в ходе экспертных аудитов. Все подробности об исследовании шампанского, а также названия лучших отечественных игристых вин можно прочитать на сайте Роскачества.
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