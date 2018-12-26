Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хозяева два года искали украденного пса и вернули его домой 

Lenta.ru 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
Семья из Великобритании сумела отыскать собаку, которую украли у них два года назад. Об этом пишет издание Daily Mail.
В декабре 2016 года у 45-летней Триши Джозеф (Trisha Joseph) украли шестилетнего английского спрингер-спаниэля по кличке Белль. Чтобы найти питомца, они вступили в 500 групп в социальной сети Facebook, где продают домашних животных.
21 декабря они заметили объявление о продаже собаки, похожей на Белль. Его разместил 19-летний молодой человек из города, который расположен на расстоянии 110 километров. Когда они связались с ним, выяснилось, что все это время собака жила у него. Он решил продать ее, потому что больше не мог ухаживать за ней из-за работы.
«Он представления не имел, что ее украли, и был ужасно расстроен», — рассказывает Джозеф. После встречи их подозрения подтвердились. «Один взгляд на собаку — и все поняли, что это Белль», — говорит женщина.
По ее словам, собака явно привязалась к новому хозяину. «Он такой хороший парень, в каком-то смысле мне было жаль забирать Белль от него», — признается женщина. — Мы никогда не теряли надежду, что найдем ее, но трудно поверить, что она наконец дома».
В 2017 году сообщалось, что собака не сразу узнала собственного хозяина, когда он вернулся сильно похудевшим после пятинедельного отсутствия. Опознав хозяина, пес прыгнул на него, буквально сходя с ума от радости.
Последние новости
Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив Нефть взлетела В «Красное и Белое» пришли с обыском
Женский форум
Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 причин отказаться от новогоднего корпоратива1
5 принципов здорового питания
Американка тратит состояние на жизнь в стиле Барби
Как будут стареть сегодняшние звезды
Что будет с телом, если делать «планку» каждый день
Видео
00:15
Водонаева жалеет, что поздно уменьшила грудь
Звёзды
00:28
Фанаты не оценили клип Волочковой на песню Пугачевой
Звёзды
01:14
Рамблер/гороскоп на 2019 год
Психология
00:53
Киркоров платил деньги за интим
Звёзды
12:21
Киркоров об отношениях с Пугачевой после развода
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Волочкова закрыла грудью униженную Собчак
Звёзды
00:16
Анна Курникова устроила веселые танцы с детьми
Звёзды
09:24
Стали известны подробности о новой «Мисс Москва»
Красота В мире
00:17
Стриженова рассказала об успехах в похудении
Звёзды
03:55
Дети звезд, не похожие на родителей
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение