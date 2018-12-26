Обойдешься! 10 вещей, которые мы не будем делать ради мужчин

В Сети, куда ни ткни, обязательно попадется статья в духе «10 вещей, которые мужчины хотят от женщины», и там непременно подчеркивается, что женщину, которая им все это даст, мужчины будут считать идеальной. А мы говорим тебе, что считать они могут все что угодно, но вот эти 10 вещей точно не нужно ради них делать. Обойдутся!

Играть в хозяюшку

Мы знаем, как трудно преодолеть эту надстройку: мужика надо кормить! В доме нужно создавать уют! Приятную атмосфЭру! Все это прекрасно, конечно, но с какой стати это должна делать именно ты? Ты удивишься, но ни с какой. Нет никакого врожденного женского стремления всех вокруг кормить и постоянно намывать дом. Просто когда ты была маленькой, мама учила тебя это делать (потому что ее в свое время учила твоя бабушка). И, когда ты с этим справлялась, мама наверняка тебя хвалила. И все. Ты в данном случае ничем не отличаешься от улыбчивого лабрадора, которому давали печеньку всякий раз, когда он исполнял команду «сидеть»: он привык, что слушаться приятно, потому что за это дадут вкусненькое. Так и ты — ты привыкла, что чисто вымытый пол — гарантия похвалы от самого дорогого для тебя человека. От мамы. Это называется «положительное подкрепление». Прекрасный метод дрессировки, ага. Но ты-то не собака.

А он — не твоя мамочка. И это значит, что положительно подкреплять тебя всю жизнь не будут: очень скоро твои хозяйственные подвиги будут принимать как должное и возмущаться, отчего это ты имеешь наглость изредка их не совершать? Где борщ, женщина? Плохая, плохая со… Ну, ты поняла. Дом — общий, хозяйство — общее, вы оба взрослые люди. Быт — пополам.

И в порноактрису

Неизвестно, кто и когда вырастил в наших головах огромный комплекс под названием «А вдруг ему не понравится?!», но этот комплекс там давно пустил корни и цветет пышным цветом. Поэтому каждая из нас хоть раз в жизни совершала невероятную глупость: симулировала оргазм. А дальше работает принцип домино: толкнешь одну костяшку — и все остальные попадают. Как теперь объяснить ему, что вот этот конкретный комплекс телодвижений тебе что мертвому припарки? Вчера ж стонала, как иерихонская труба, потому что ему нравятся «страстные женщины»! Ну, раз нравятся — пусть постарается. Кто не работает, тому не завидуют соседи, извините.

Менять внешность

Даже если ты до сих пор веришь в то, что мужчины якобы любят глазами. Ну, во-первых, не мужчины, а вообще все — и женщины тоже в первую очередь обращают внимание на внешность, так мы устроены. А во-вторых — нет, не любят. К любви это все не имеет никакого отношения. Поэтому истязать себя, пытаясь сделать своему Джонни монтаж и вернуть свой юный облик десятилетней давности, крайне глупо. Некоторые барышни любят расписывать, как им приятно качать попу для мужа и какие мужья у них молодцы — не стесняются конструктивно покритиковать любимую и сообщить ей, что попа-то того. Обвисла-с. Честно сказать, жалкое это зрелище. Душераздирающее. Потому что на месте смелого мужа всякий раз отчего-то обнаруживается личинка Джаббы Хатта — оплывшая и одутловатая. Догадываешься, почему?

Расставаться с близкими

Сколько их у тебя, по-настоящему близких людей? Вряд ли много. Не потому, что ты такая бука, а потому, что с возрастом мы все оставляем в ближнем кругу только тех, с кем нам действительно хорошо. Это просто такое свойство возраста: лишние люди уходят, проверенные остаются. И чем мы старше — тем сложнее находить новых, по-настоящему близких людей. Так что если мужчина морщит нос при виде твоей лучшей подруги, пусть засунет свое мнение поглубже и соблюдает элементарную вежливость. Это он может с ней не дружить, если не хочет. А ты ради него — не можешь. Потому что она — родной человек. И если он тоже родной человек, то как он может желать тебе боли от потери близких?

Изображать дурочку

А то у него, видишь ли, эго по швам трещит оттого, что ты умнее. Притворяться прелесть какой дурочкой, которая не знает, каким концом нужно лампочку в патрон вставлять — это, конечно, хорошая тактика: мужчина немедленно почувствует себя смелым, ловким и умелым, джунгли его позовут, мозг подбросит гормончиков удовольствия, и все — он попался. Тактика хорошая, но стратегия определенно провальная. Потому что если мужчина уверен, что женщина должна быть глупой — он кретин и неудачник. Это такой закон вселенной. Не спорь, просто поверь.

Жертвовать независимостью

В первую очередь, конечно, финансовой. Соблазнительное предложение «Дорогая, теперь ты можешь не работать, я все возьму на себя» на деле, как правило, означает, что вскоре ты превратишься в бесплатную прислугу, которую будут попрекать нерасторопностью, и будешь клянчить деньги на колготки, ведь: «Зачем тебе, ты ж все равно дома сидишь!» Вот радость-то, правда? Ты можешь возразить, мол, любое правило подразумевает исключения. О, конечно. Но даже если это самое исключение досталось именно тебе — он что, заговоренный? Никогда не заболеет, не потеряет работу, легко предотвратит очередной мировой экономический кризис и собирается жить вечно? Надави пальцем на глазное яблоко. Он, похоже, галлюцинация.

Заводить детей

Тут нам на помощь приходит наука анатомия: в тот момент, когда мужчина и женщина решают заняться сексом, они оба идут на риск. Мужчина рискует той свободой, которая есть у бездетного человека. Ты рискуешь здоровьем и даже жизнью. Потому что именно ты вынашиваешь и рожаешь (или не рожаешь — как выберешь). Ты рискуешь гораздо большим. Именно поэтому ты выбираешь способ предохранения. Ты планируешь беременность. Ты решаешь, сколько детей у вас будет и когда. Мужчина имеет совещательный голос, ты можешь принимать его во внимание, а можешь не принимать. И это не значит, что ответственность несешь только ты.

И воспитывать их самостоятельно

И если уж вы посовещались и решили родить себе парочку карапузов, воспитывать их нужно вместе. Но это будет потом, а сначала придется носить их на ручках, укачивать по ночам, купать и менять подгузники, кормить, гулять и делать еще миллион довольно утомительных и, будем честными, скучных вещей. И взваливать это целиком на собственные плечи? Да с какой стати? Отцу недоступно только одно — кормление грудью. Все остальное он может делать с тобой наравне. И жалобный стон про то, как он сильно устал на работе, пусть оставит для пятничных посиделок в пабе с друзьями. Все это сказки бабы Фисы. Пока просто поверь, а потом проверишь. Попозже, когда сбежишь от своих очаровательных карапузов на работу, чтобы уже отдохнуть от них наконец-то, господи.

Терять контроль

Над собственной жизнью. Отношения либо сохраняются, и тогда это бесконечный компромисс, на который идут оба партнера, либо заканчиваются. И в том случае, когда они не компромисс — они заканчиваются очень, очень плохо. Для тебя. Ты решаешь, что делать с собственной жизнью, и ты можешь разумно подстроить некоторые ее аспекты под партнера. Как и он — под тебя. Но передавать бразды правления твоей жизнью мужчине — три раза ха-ха. Кем он себя возомнил, демиургом и Пигмалионом в одном флаконе? В Симс пусть пойдет поиграет.

Изменять принципам

Потому что твои принципы — это ты. Все просто.

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