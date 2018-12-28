Виктория Боня появилась в провокационном платье на программе Елены Малышевой

Викторию Боню раскритиковали за слишком откровенный образ. 39-летняя телеведущая пришла на новогодний выпуск программы Елены Малышевой «Жить здорово!» в мини-платье с глубоким декольте. Поклонники упрекнули модель в неудачном выборе наряда. Фолловеры высказали недоумение, как организаторы программы позволили Боне появиться в эфире Первого канала в таком провокационном наряде. По мнению многих, для программы о здоровье он смотрится неуместно. «Виктория, вы перепутали съёмочную площадку Малышевой с „Голубым огоньком“?» — поинтересовался один из подписчиков модели.

Главной темой выпуска программы «Жить здорово!» стал новогодний стол. Елена Малышева поделилась советами, как не поправиться после праздничного застолья, а также чем опасны салаты оливье, селёдка под шубой и жареные блюда. Боня посоветовала не ложиться спать с полным желудком. По ее мнению, нужно сделать несколько приседаний или потанцевать. Когда модель показала движения, которые советует делать после ужина, из-под ее юбки зрители увидели нижнее белье. Викторию Боню и ранее осуждали за слишком откровенные наряды. В ноябре звезда в Instagram поделилась фото, где она позирует в чересчур нескромной одежде. Этот пост вызвал у её фанатов шквал негативных эмоций. Читайте НАС ВКонтакте