На свадьбе звезд «Дома-2» Черно и Оганесяна произошла драка

Свадьба звезд «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна закончилась дракой, пишет StarHit

Праздник был омрачен неприятным инцидентом, произошедшим между другими участниками проекта — Арсеном Чачанидзе и Миленой Безбородовой.

В самом конце вечера Чачанидзе ударил Безбородову по лицу. За девушку вступился ее бойфренд и еще несколько участников «Дома-2», в результате произошла массовая драка, продолжавшаяся несколько минут.

При этом участники конфликта не комментируют инцидент. Однако ходят слухи, что Чачанидзе могут выгнать из проекта за рукоприкладство.

Свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна состоялась 22 декабря. Мероприятие было организовано на съемочной площадке «Дома-2».