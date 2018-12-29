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На свадьбе звезд «Дома-2» Черно и Оганесяна произошла драка 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Свадьба звезд «Дома-2» Саши Черно и Иосифа Оганесяна закончилась дракой, пишет StarHit.
Праздник был омрачен неприятным инцидентом, произошедшим между другими участниками проекта — Арсеном Чачанидзе и Миленой Безбородовой.
В самом конце вечера Чачанидзе ударил Безбородову по лицу. За девушку вступился ее бойфренд и еще несколько участников «Дома-2», в результате произошла массовая драка, продолжавшаяся несколько минут.
При этом участники конфликта не комментируют инцидент. Однако ходят слухи, что Чачанидзе могут выгнать из проекта за рукоприкладство.
Свадьба Саши Черно и Иосифа Оганесяна состоялась 22 декабря. Мероприятие было организовано на съемочной площадке «Дома-2».
Другое , Шоу-бизнес , StarHit
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