Регина Дубовицкая: «Боюсь открыть дверь и увидеть очередного

Телеведущая ответила на вопросы читателей «Антенны».

У вас день рождения 31 декабря. В детстве переживали, что этот день совпадает с Новым годом?

Регина Дубовицкая : Было грустно, так как всем подарки дарили по два раза, а мне — один. Зато родители всегда приглашали домой моих друзей, с которыми мы целый день играли и веселились. Это разбавляло мою легкую детскую грусть.

Как вы обычно готовитесь к Новому году?

Регина Дубовицкая: Уже 24 года на канале «Россия» делаем программу «Старый Новый год». Артисты еще с мая ее готовят, постоянно экспериментируют, переделывают, ищут интересные решения в своих номерах. Записываем передачу и монтируем буквально до последнего. Своих коллег отпускаю с работы 31 декабря только после обеда. За время, которое остается, пытаюсь что-то приготовить для мужа, дочки и внучки, так как все собираются у меня. Первый тост у нас всегда за Новый год, второй — за Регину!

Вы всегда такая позитивная! А может вас что-то опечалить или напугать, например?

Регина Дубовицкая: Знаете, боюсь утром первого января открыть дверь и увидеть очередного кота. Такие подарки мне делают особо ярые поклонники, которые знают, что я очень люблю кошек. Потом приходится пристраивать животных в добрые руки. Например, в прошлом году в течение месяца раздала чуть ли не десяток котят. Так как живу за городом, могу себе позволить содержать пять кошек, еще и соседских подкармливаю. Вообще, история с ними началась в 1999 году на «Новогоднем Аншлаге», в котором выступал Юрий Куклачев . Вдруг посреди концерта вышел Николай Лукинский с кастрюлей. Так как по сценарию этого не было, поняла, что это очередной розыгрыш. Подняла крышку, а там спал черный котенок. Не знала, что с ним делать, решила поставить кастрюлю рядом с собой на всякий случай. Когда уже Куклачев вышел на сцену, показала ему этого черныша и спросила, может ли он из него сделать артиста. Когда он его увидел, то чуть не расплакался от радости: «Это же мой Паровозик! Я его обыскался закулисами!» В итоге подарил мне его, и он живет у меня до сих пор. Главный кот в доме.

Как вы справляетесь с усталостью?

Регина Дубовицкая: Помогают любимые четвероногие. Когда прихожу домой, то сажусь в кресло и беру на руки котов. Они послушно ложатся ко мне на колени. Так умиротворенно мы сидим некоторое время. Чтобы немного психологически разгрузиться, если есть время, читаю Бунина. Также могу в свободный день пройтись по магазинам. Это тоже заряжает и улучшает настроение.

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Не устаете от юмора и шуток на сцене? Каждый раз смеетесь по-настоящему?

Регина Дубовицкая: Я не смеюсь сутками напролет. Естественно, многие номера слышала не раз и даже знаю наизусть. И если действительно смешно, то, конечно, не могу удержаться. Но не делаю это специально! Ведь артисты одни и те же монологи читают по-новому. В этом и заключается мастерство. Вообще, юмор — это серьезное дело, к которому надо подходить тоже серьезно. Ведь рассмешить человека непросто. Надо постоянно искать какие-то детали, проверять их на зрителях. Быть смешным — особенный талант.

Какой у вас был самый забавный случай в жизни?

Регина Дубовицкая: Со мной много чего смешного происходило. Например, не помню, в каком городе ко мне подошел парень и сказал: «Вы мне так напоминаете ведущую из „Аншлага“, на нее сильно похожи…» Я ответила: «Многие говорили, что внешне похожа, а вот голос не совсем…» А он вдруг выпалил: «Точно! Голос-то у вас намного приятнее, чем у нее».

Регина, вы прекрасно выглядите! Соблюдаете диету?

Регина Дубовицкая: Обычно утром, чтобы взбодриться, выпиваю чашку кофе без сахара. На завтрак готовлю тост из ржаного хлеба, сверху посыпаю сухофруктами. Потом пью кефир. Также главное — не забывать о воде. В середине дня можно выпить кофе. Вечером могу съесть не особо калорийный фрукт: яблоко или грушу.

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