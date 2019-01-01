Трагическая история Сергея Зверева заставила рыдать всю Россию

«На самом деле» — шоу, которое не имеет аналогов в России, ведь его участники подключены к детектору лжи на протяжении всего эфира. В течение 2018 года ведущий Дмитрий Шепелев смог вывести на чистую воду не одну отечественную знаменитость.

Жизнь оперной дивы Марии Максаковой похожа на голливудский блокбастер. Артистка бежала из страны, пережила убийство мужа — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова , скрывалась от бывших сторонников супруга, которые пытались отобрать у нее квартиру в Киеве, отбивалась от нападок прессы. Теперь звезда воюет с бывшей свекровью и новым мужем.

Мать беглого депутата Людмила Вороненкова заявила, что Денис, его вторая жена Юлия и третья супруга Мария какое-то время жили под одной крышей — как шведская семья. Также пожилая женщина предположила, что ребенок, которого родила Максакова в браке с ее сыном, возможно, ему не родной.

После в эфире программы «На самом деле» Первого канала Людмила рассказала, что после этих ее заявлений в прессе с ее внучкой Катей стали происходить ужасные вещи. Девушка попала в реабилитационный центр для лечения наркозависимости, где над ней надругались неизвестные. Пожилая женщина уверена, что злоумышленников подослала Максакова. Якобы вокалистка таким образом отомстила за недавнее разоблачение. К слову, новый муж Марии Далхат Халаев из Нальчика также добавил оперной диве проблем.

О новом браке Максаковой стало известно после того, как певица обвинила Халаева в мошенничестве. Артистка сообщила, что избранник втайне продал ее элитную квартиру в центре Москвы и скрылся с деньгами.

В студии Дмитрия Шепелева выяснилось, что этот союз был фиктивным. Максакова использовала молодого человека в корыстных целях. Правда, она не ожидала, что Халаев решится пойти на сделку с телевизионщиками и с предаст эту скандальную историю огласке.

Именно в эфире программы «На самом деле» открылись шокирующие подробности жизни сына шоумена Сергея Зверева — Сергея. История молодого человека заставила рыдать всю Россию.

На съемочной площадке Сергей Зверев-младший выяснил, что был усыновлен. Мать отказалась от него сразу после рождения, малыш оказался в иркутском детском доме, откуда его в трехлетнем возрасте и забрала звезда.

Редакторы программы «На самом деле» помогли отыскать молодому человеку биологическую мать — ею оказалась жительница Иркутска Виктория Парфенова. Женщина долго не могла принять Сергея, не хотела идти на контакт, скрывала имя его отца. Со временем отношения матери и сына наладились, однако раскрывать подробности рождения Зверева-младшего она все равно не хотела.

Тогда создатели шоу провели собственное расследование. Выяснилось, что биологического отца Сергея давно нет в живых. Также у отпрыска шоумена есть единокровный брат Евгений Бердоносов, генетическое родство с которым подтвердила экспертиза–ДНК.

Народный артист Иван Краско также затесался в ряды участников скандального шоу. 88-летняя звезда выясняла отношения с 28-летней женой и еще более молодой пассией.

Престарелым актером заинтересовалась юная массажистка Юлия Кичемасова. Девушка оказывала Краско знаки внимания, активно искала встреч. Отметим, что Иван Иванович был не против общения с красоткой.

К слову, жена Краско Наталья Шевель новое увлечение мужа, мягко сказать, не одобряла. Обиженная супруга то и дело закатывала скандалы.

Кричащая о своей любви к престарелому Ивану Ивановичу Кичемасова, прошла проверку на полиграфе. Эксперты выяснили, что Юлия не испытывает нежных чувств к артисту, девушка хотела воспользоваться протекцией Краско для поступления в театральное училище.

Между тем, именно в студии «На самом деле» Наталья Шевель сообщила, что ее брак с Иваном Краско распался. «Мы подали на развод. Мы с Иваном Ивановичем остались друзьями», — отметила Наталья.