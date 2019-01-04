Наталья Подольская поразила откровенным платьем 

Фанаты в восторге от ног певицы
Наталья Подольская показала очередной снимок в своем «Инстаграме». В новогодние праздники певица дает концерт в Абу-Даби. В мусульманской стране у женщин приняты закрытые, длинные одежды, закапывающее даже лицо. Поэтому певица в очень коротком мини платье и с глубоким декольте произвела просто фурор.
Фанаты артистки удивляются, как уже немало лет ей удается сберегать отличную форму? По словам Натальи, секрет ее фигуры, как она признается, в наследственности, а не в диетах или фотошопе. Фанаты написали в ее адрес множество комплиментов, восхищаясь ее красивой фигурой и отличным сексуальным платьем.